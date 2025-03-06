Европейская комиссия ищет альтернативу системе связи Starlink, в том числе для Украины.

Европейская комиссия ищет для Украины альтернативную Starlink систему связи, заявил 4 марта представитель комиссии Томас Ренье. По его словам, альтернативой могла бы стать существующая система интегрированной спутниковой связи GOVSATCOM. С другой стороны, появилась информация о продолжающихся переговорах между Евросоюзом и компанией Eutelsat, которая могла бы предоставить Украине спутниковый интернет с помощью спутниковой группировки OneWeb.







Ренье подчеркнул, что Украина уже выразила интерес к GOVSATCOM, и сейчас Еврокомиссия изучает, как Киев может использовать данную систему. По сути, это сеть, использующая существующие системы спутниковой связи государств-членов ЕС.

В настоящее время спутниковую связь на Украине обеспечивает компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и стороннику Дональда Трампа Илону Маску. Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине, хотя, по данным источника, близкого к Пентагону, приостановка военной помощи пока распространяется только на поставки военной техники, но не на разведывательную, спутниковую или коммуникационную поддержку.

Европейский союз также решил стать независимым от Starlink. В конце 2024 года Еврокомиссия подписала концессионное соглашение на спутниковый интернет с консорциумом европейских компаний SpaceRISE. Речь идет о спутниковой системе IRIS2. Спутниковая группировка будет состоять из почти 300 аппаратов, которые будут развернуты на различных орбитах, а система будет полностью введена в эксплуатацию в 2030 году.

До этого времени Украина могла бы использовать существующие государственные системы спутниковой связи. Однако представитель Еврокомиссии не стал говорить, сможет ли GOVSATCOM полностью заменить Starlink. ЕС активно работает над спутниковой связью, ведя переговоры с европейской компанией Eutelsat, сообщил агентству Reuters представитель Eutelsat.

Компания могла бы использовать связь со спутников OneWeb, которые, по ее словам, предлагают те же возможности, что и Starlink с точки зрения покрытия в Европе. Слияние Eutelsat и OneWeb произошло в 2023 году. Группа располагает 35 телекоммуникационными спутниками на геостационарной орбите, а OneWeb имеет более 630 аппаратов на низкой околоземной орбите.