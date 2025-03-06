Администрация США Дональда Трампа, судя по всему, планирует проверять аккаунты иммигрантов в социальных сетях. Сразу после объявления этих планов посыпались критические замечания.

Людям, которые в будущем захотят иммигрировать в Соединенные Штаты, по-видимому, придется раскрывать свои аккаунты в социальных сетях. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) — федеральное агентство США, контролирующее легальную иммиграцию — объявила о такой политике на этой неделе.







Сообщается, что информация об аккаунтах в социальных сетях «необходима для тщательной проверки» любого лица, подающего заявку на «иммиграционные льготы».

К этим лицам относятся люди, подающие заявления на получение грин-карты, гражданства США, убежища или статуса беженца. Кроме того, проверяются родственники лиц, которым предоставлено убежище или статус беженца.

В своем уведомлении в Федеральном реестре USCIS заявила, что предлагаемая политика мониторинга социальных сетей необходима для соблюдения Указа «О защите Соединенных Штатов от иностранных террористических и других угроз национальной безопасности и общественному порядку», изданного президентом Дональдом Трампом в первый день его пребывания в должности.

Этот приказ требует от Министерства внутренней безопасности (DHS) и других правительственных учреждений «определить все ресурсы, которые могут быть использованы для обеспечения того, чтобы все иностранцы, желающие въехать в Соединенные Штаты или уже находящиеся в Соединенных Штатах, подвергались максимально тщательной проверке и контролю».

Согласно объявлению, USICS потребует от заявителей на определенные иммиграционные льготы указывать свои аккаунты в социальных сетях в своих заявлениях. По оценкам USCIS, предлагаемая политика затронет более 3,5 миллионов человек.

По словам аналитика иммиграционной программы США Кэтлин Буш-Джозеф, это попытка «идти в ногу со временем». Буш-Джозеф, чья работа также включает усилия по модернизации иммиграционной системы США, заявила, что иммиграционная система «в некоторых важных аспектах не отражает реальность 21-го века».

Catalyze/Citizens, группа, выступающая за иммиграцию, смотрит на вещи иначе. В заявлении говорится, что это изменение «будет использовать цифровые платформы как оружие против иммигрантов; это не иммиграционная политика — это авторитаризм и недемократический надзор». Критики пишут, что Трамп превращает онлайн-пространства в «ловушки слежки», из-за которых иммигранты «рискуют своим будущим в этой стране».





