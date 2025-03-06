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kosmos_news
Bloomberg: Илон Маск потерял почти $100 млрд за первые два месяца 2025 года
Новая администрация Трампа пока не оправдала высоких ожиданий, возлагаемых на нее инвесторами. Цены на акции компаний рухнули.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов на предвыборную кампанию кандидата в президенты США Трампа.
Политика Трампа приводит к падению цен на акции Tesla
Однако высокие ожидания криптоиндустрии и фондовых рынков в отношении администрации Трампа, которые привели к рекордным ценам вплоть до декабря 2024 года, пока не оправдались. Напротив: в частности, таможенная политика и вызванное ею возросшее беспокойство по поводу роста цен привели к их обвалу.

Дело в том, что ожидаемый рост потребительских цен может подстегнуть инфляцию, что, в свою очередь, может помешать Федеральной резервной системе США снизить процентные ставки в ожидаемом объеме. Однако постоянно высокие процентные ставки потенциально замедляют инвестиции в рискованные активы, такие как криптовалюты и акции технологических компаний.

Фондовые рынки нервно реагируют на политическую неопределенность или экономический хаос. Или, как выразился инвестор Росс Гербер: «Фондовый рынок не любит идиотскую политику. Всё очень просто».

В случае Маска следует учитывать еще кое-что: помимо надвигающейся экономической войны с Китаем, важным рынком сбыта для Tesla, в целом враждебная политика президента США Трампа в отношении электромобилей также создает проблемы для компании Маска.

Еще более важными в настоящее время являются мировые протесты против политики Трампа, которые в основном сосредоточены на Маске. Это, очевидно, наносит долгосрочный ущерб бренду Tesla.

С начала года объемы продаж Tesla во всем мире резко упали, в то время как рынок электромобилей продемонстрировал значительный рост. Например, в Германии количество новых регистраций Tesla в феврале 2025 года сократилось на 76 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По всей Европе снижение составило 50 процентов.

Инвесторы Tesla реагируют соответствующим образом. Достигнув рекордного максимума около 480 долларов в середине декабря 2024 года, 5 марта 2025 года акции торговались ниже 280 долларов. С начала года акции Tesla потеряли около трети своей стоимости.

Это, в свою очередь, также отражается на состоянии Илона Маска. За два месяца с начала года он его состояние сократилось почти на 100 миллиардов долларов. При этом, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, с состоянием около 336 миллиардов долларов Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.


#сша #tesla #илон маск #spacex #трамп #бизнес
Источник: bloomberg.com
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