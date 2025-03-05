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kosmos_news
Apple анонсировала ноутбук Macbook Air с чипом M4 и полной поддержкой двух внешних дисплеев
Долгожданная новая версия Macbook Air поставляется с новым чипом M4, новым цветом и по более низкой базовой ценой.

Как сообщил генеральный директор Apple Тим Кук, вслед за iPad Air с чипом M3 была анонсирована новая версия MacBook Air. Он по-прежнему будет предлагаться в размерах 13 и 15 дюймов и теперь доступен в небесно-голубом цвете.
Macbook Air: новый чип и полная поддержка двух внешних дисплеев. Изображение: Apple
Обе модели MacBook Air — 13 и 15 дюймов — теперь оснащены чипами M4, что ставит их в один ряд с Mac Mini, iMac и MacBook Pro, представленными в конце 2024 года. Благодаря новому чипу модели Air могут одновременно подключать два внешних экрана 6K при открытой крышке дисплея.

Дизайн ноутбука не изменился и выглядит точно так же, как и его предшественники с чипами M2 и M3. Однако, как и ожидалось, новшеством является двенадцатимегапиксельная веб-камера с функцией «В центре внимания», которая также доступна в текущих моделях MacBook Pro. «В центре внимания» — это функция, которая автоматически помещает пользователя в центр видео при движении перед веб-камерой.
Новый Macbook Air с чипом M4 доступен в размерах 13 и 15 дюймов. Изображение: Apple
Базовая модель Macbook Air оснащена чипом M4 с десятиядерным центральным процессором и восьмиядерным графическим процессором, 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти. Apple также опционально предлагает компьютер с десятиядерным графическим процессором, 32 гигабайтами оперативной памяти и двумя терабайтами SSD.

По данным Apple, новый MacBook будет работать без подзарядки до 18 часов. Однако этот показатель ничем не отличается от его предшественников. Что касается производительности, Apple использует для сравнения не новые модели Air с чипами M2 или M3, а Air с чипом M1 конца 2020 года и более старые устройства с чипами Intel.

По сравнению с предшественником набор портов не изменился: по-прежнему есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, два порта Thunderbolt с USB 4 и 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Новый MacBook Air уже доступен для предварительного заказа и, в дополнение к существующим цветам Midnight, Polar Star и Silver, также доступен в цвете Sky Blue — металлическом светло-голубом. Стартовая цена Macbook Air снижена на почти 100 долларов: вместо 1300 долларов он теперь стоит всего 1200 долларов, а за новую 15-дюймовую модель Apple попросит 1500 долларов.

По данным Apple, выход устройства на рынок состоится в среду, 12 марта. С выпуском новой модели производитель исключил из своего ассортимента Macbook Air с чипами M2 и M3.


#apple #ноутбук #macbook air #чип m4
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