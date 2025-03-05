Некоторые геймеры разочарованы своей новой видеокартой Nvidia RTX 50. В моделях отсутствует 32-битная технология PhysX. Поэтому они просто устанавливают вторую, гораздо более старую видеокарту — и получают впечатляющие результаты.

Новая серия RTX 50 от Nvidia призвана стать лучшим решением для геймеров. Однако, геймеры на форуме Reddit обнаружили один негативный момент. Судя по всему, новая видеокарта особенно плохо работает с некоторыми старыми играми.







Это связано с тем, что Nvidia прекратила поддержку 32-битной технологии PhysX на новых видеокартах. PhysX — это собственный физический движок Nvidia, который используется в играх для отображения волос, одежды и жидкостей физически корректным образом, а значит, и более чётко. Поскольку некоторые старые игры не получили более новую версию PhysX, производительность падает при использовании RTX 5090 или другой модели этой серии.

Пользователь Reddit нашел решение проблемы: вторая, гораздо более старая видеокарта, должна помочь RTX 5090 при запуске старых игр. Результаты впечатляют. Сначала он протестировал RTX 5090 отдельно в нескольких играх, а затем установил RTX 3050 в качестве поддержки. Старая видеокарта Nvidia была выпущена в 2022 году и в настоящее время ее можно купить примерно за 200 долларов.

В Mafia 2 Classic частота кадров в секунду увеличилась с менее чем 30 до почти 160 кадров в секунду. Mirror's Edge, который на одной только RTX 5090 достигал частоты всего двенадцати кадров в секунду, внезапно смог воспроизводиться с плавной скоростью 171 кадр в секунду благодаря комбинации двух видеокарт. В Borderlands 2 PhysX нельзя было активировать с помощью RTX 5090. Сочетание RTX 5090 и RTX 3050 вернуло поддержку PhysX, а также обеспечило Borderlands 2 122 кадра в секунду.

Мнения по поводу выводов пользователя под постом Reddit разделились. Некоторые пользователи рады тому, что могут установить свои старые видеокарты RTX с поддержкой PhysX в компьютер сразу же после поступления новой видеокарты, но другие недовольны Nvidia. Они не понимают, почему прекращена поддержка 32-битной технологии PhysX. Ведь геймеры покупают видеокарту не только для новых игр, но и для тех, в которые они играют уже много лет.