Новая серия RTX 50 от Nvidia призвана стать лучшим решением для геймеров. Однако, геймеры на форуме Reddit обнаружили один негативный момент. Судя по всему, новая видеокарта особенно плохо работает с некоторыми старыми играми.
Это связано с тем, что Nvidia прекратила поддержку 32-битной технологии PhysX на новых видеокартах. PhysX — это собственный физический движок Nvidia, который используется в играх для отображения волос, одежды и жидкостей физически корректным образом, а значит, и более чётко. Поскольку некоторые старые игры не получили более новую версию PhysX, производительность падает при использовании RTX 5090 или другой модели этой серии.
Пользователь Reddit нашел решение проблемы: вторая, гораздо более старая видеокарта, должна помочь RTX 5090 при запуске старых игр. Результаты впечатляют. Сначала он протестировал RTX 5090 отдельно в нескольких играх, а затем установил RTX 3050 в качестве поддержки. Старая видеокарта Nvidia была выпущена в 2022 году и в настоящее время ее можно купить примерно за 200 долларов.
В Mafia 2 Classic частота кадров в секунду увеличилась с менее чем 30 до почти 160 кадров в секунду. Mirror's Edge, который на одной только RTX 5090 достигал частоты всего двенадцати кадров в секунду, внезапно смог воспроизводиться с плавной скоростью 171 кадр в секунду благодаря комбинации двух видеокарт. В Borderlands 2 PhysX нельзя было активировать с помощью RTX 5090. Сочетание RTX 5090 и RTX 3050 вернуло поддержку PhysX, а также обеспечило Borderlands 2 122 кадра в секунду.
Мнения по поводу выводов пользователя под постом Reddit разделились. Некоторые пользователи рады тому, что могут установить свои старые видеокарты RTX с поддержкой PhysX в компьютер сразу же после поступления новой видеокарты, но другие недовольны Nvidia. Они не понимают, почему прекращена поддержка 32-битной технологии PhysX. Ведь геймеры покупают видеокарту не только для новых игр, но и для тех, в которые они играют уже много лет.