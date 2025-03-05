Илон Маск установил игровой ПК с видеокартой Nvidia и монитором Samsung Odyssey G9 в Белом доме для работы в новом департаменте Doge.

Doge — департамент правительства США, целью которого является повышение эффективности работы органов власти. Первые решения департамента уже вызвали немалую критику. Многочисленные сотрудники различных агентств США были уволены без предупреждения, а целые программы отменены. Идея Doge принадлежит Илону Маску. Однако, по словам президента США Дональда Трампа, Маск не является главой Doge.

Илон Маск использует игровую установку в Белом доме

Как сообщает New York Times, Маск разместился в западном крыле Белого дома. Но там ему не понравилось. Затем он перенес свое рабочее место в здание Исполнительного офиса Эйзенхауэра.



Как видно на фотографии рабочего места, для выполнения повседневной работы он использует игровой компьютер. Как отмечает Polygon, монитором является Samsung Odyssey G9 с диагональю экрана 49 дюймов. Сверхширокий монитор имеет разрешение 5120 x 1440 пикселей.

Видеокарта Nvidia обеспечит необходимую графическую мощность. Однако пока не ясно, какая именно модель установлена в компьютере Илона Маска. Скорее всего, это RTX 4060 или RTX 4070 из-за сравнительно компактного форм-фактора. Хотя клавиатура не похожа на игровую, мышь может быть моделью Razer.





