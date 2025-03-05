Dragon Copilot призван избавить врачей от бумажной работы, чтобы у них было больше времени для пациентов.

Microsoft представила помощника на базе искусственного интеллекта, предназначенного для врачей Dragon Copilot. Он объединяет программное обеспечение для диктовки Dragon Medical One с ИИ-помощником Copilot.







Dragon Copilot призван помочь врачам получать информацию из различных медицинских источников. Он также должен заниматься бумажной работой. Технология позволяет ему писать отчеты для медицинских карт, готовить рекомендательные письма и составлять резюме после визита пациентов.

Цель — снизить нагрузку на медицинский персонал. По данным исследования, проведенного в октябре 2024 года, медицинский персонал тратит почти 28 часов в неделю на административные задачи, включая ведение документации.

Этот показатель заметно возрос после пандемии, поскольку больницы все чаще сталкиваются с нехваткой персонала, в том числе и из-за других причин. Microsoft полагает, что Dragon Copilot значительно сократит это время, оставив больше времени для фактического лечения пациентов или сократив объем сверхурочной работы медицинского персонала.

В 2021 году Microsoft купила Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Компания является разработчиком программного обеспечения Dragon Medical One и DAX Copilot.

Dragon Copilot можно использовать через приложение, в браузере или на рабочем столе ПК. Как и в случае с DAX Copilot, записи в медицинских картах можно вводить вручную, но теперь их можно дополнительно обрабатывать с использованием подсказок на естественном языке.

Например, врачи могут поручить помощнику просмотреть медицинские записи, например, по таким вопросам: «Была ли у пациента когда-нибудь боль в ухе?». Врачи также могут попросить рекомендацию, например: «Следует ли этому пациенту пройти скрининг на рак легких?». Затем помощник предоставляет ответ вместе со ссылками на источники, которые легли в основу ответа.

За последние месяцы Dragon Copilot уже прошел испытания в 9 больницах США. По словам сотрудников, помощник прост в использовании и работает точнее предыдущих программных решений. По данным CNBC, Microsoft не озвучивает стоимость продукта.

Помощник на основе искусственного интеллекта будет доступен в США и Канаде с мая. В ближайшие несколько месяцев он также будет запущен в Германии, Великобритании, Франции и Нидерландах.