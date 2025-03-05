Этот случай напоминает инцидент, когда российский истребитель Су-27 чуть не столкнулся с американским беспилотником MQ-9A Reaper MALE над Черным морем.

4 марта министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню опубликовал видео, на котором российский Су-35 «преследует» MQ-9A Reaper. Беспилотник в то время выполнял задание над восточной частью Средиземноморья.

Су-35

По мнению министра, это «преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия, которые неприемлемы», но которые не помешают Франции продолжать «действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских пространствах».

Однако, как утверждает портал Opex360, это не первый случай, когда российские военные проявляют подобное отношение к своим французским коллегам.

В июле 2023 года французский Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что два истребителя Rafale, «выполнявшие миссию по защите иракско-сирийской границы» в рамках операции Chammal, были вынуждены отреагировать на «непрофессиональное взаимодействие со стороны российского Су-35».

Позднее Лекорну заявил, что патрульный самолет Rafale угрожали сбить во время особенно напряженных радиопереговоров с российскими войсками. Он отметил, что это были «практики, которые исчезли после окончания холодной войны».

На прошлой неделе в интервью ежедневной газете «Le Figaro» начальник штаба Военно-воздушных и космических сил генерал Жером Белланжер заявил, что он «наблюдал агрессивное поведение некоторых истребителей Су над Балтийским морем или радиолокационную освещённость французских истребителей».

Патрульный самолет ВМС Франции Atlantique 2 на самом деле оказался под прицелом системы ПВО С-400, вероятно, развернутой в Калининграде, во время миссии, проводившейся в рамках операции «Балтийский страж».