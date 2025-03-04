Это уникальное фото, на котором запечатлено преодоление звукового барьера.

10 февраля 2025 года демонстрационный самолет XB-1, американский сверхзвуковой самолет компании Boom Supersonic, преодолел звуковой барьер. Не только это событие является уникальным, но и фотография, сделанная НАСА. Об этом 3 марта сообщается в пресс-релизе компании Boom Supersonic.

На фотографии запечатлены воздушные потоки во время преодоления звукового барьера демонстрационным самолетом XB-1 компании Boom Supersonic 10 февраля 2025 года. Изображение: НАСА

Команда НАСА использовала современную версию так называемого шлирен-метода, чтобы запечатлеть ударные волны, создаваемые самолетом. Это 150-летняя техника фотографии, разработанная немецким химиком и физиком Августом Тёплером.

НАСА использовало наземные телескопы со специальными фильтрами, которые делали видимыми искажения воздуха. А также учитывался момент, когда самолет превысил скорость звука. Для преодоления звукового барьера необходима скорость около 1234 км/ч (в зависимости от температуры и влажности).

Команда НАСА также запечатлела этот момент, беря во внимания данные о шуме. По данным Boom Supersonic, анализ показал, что на земле не было слышно звукового удара. Это как раз одно из главных препятствий, которое инженерам предстоит преодолеть, чтобы сделать возможными коммерческие сверхзвуковые авиаперелеты.

Раньше сверхзвуковым самолетам не разрешалось летать над густонаселенными районами из-за сильного шума, который они создавали. По данным CNN, на сверхзвуковой самолет Boom Supersonic уже поступило 130 предварительных заказов от American Airlines, Japan Airlines и United Airlines. Boom Supersonic планирует осуществить первый коммерческий сверхзвуковой пассажирский полет в 2029 году.