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kosmos_news
Через строящийся крупнейший сингапурский автоматизированный порт перевезено 10 млн контейнеров
С 2040 года этот показатель составит 65 миллионов в год.

С сентября 2022 года в Сингапуре ведется строительство крупнейшего в мире автоматизированного порта. Порт Туас демонстрирует хорошие результаты: с момента запуска проекта уже перевезено 10 миллионов контейнеров, сообщает New Atlas. Ожидается, что с 2040 года, когда будет завершена четвертая фаза проекта, эта цифра составит 65 миллионов в год.
Это будет крупнейший автоматизированный порт в мире. Фото: PSA
В 2022 году компания начала работу с 3 причалов, а к февралю 2023 года в эксплуатации уже находилось 8 причалов, которыми управляли роботы. Превышение отметки в 10 миллионов контейнеров теперь считается важной вехой, поскольку этот показатель позволил протестировать полностью автоматизированную систему перед дальнейшим расширением порта в ближайшие годы.

Работа роботов, обеспечивающих эксплуатацию порта, контролируется из командного центра. Используется парк электрических AGV (автоматически управляемых транспортных средств), которые самостоятельно перевозят огромные контейнеры и развивают скорость до 25 км/ч. В настоящее время на территории порта находится 200 таких транспортных средств.
Роботизированные транспортные средства, подобные этому от Gaussin, могут самостоятельно перевозить контейнеры весом до 65 тонн. Фото: Gaussin

Для одной зарядки требуется 20 минут, после чего они могут работать до 6 часов. Даже в случае отключения электроэнергии ими все равно можно будет управлять благодаря специальным технологиям. Имеются также краны и другие роботизированные устройства.

В командном центре установлены огромные экраны, на которых отображается ситуация на территории порта. Роботы регулярно отправляют данные о своем местоположении в режиме реального времени в центр управления и другим транспортным средствам, чтобы избежать столкновений.

В уже автоматизированной части порта Сингапура людей уже почти не видно. В будущем власти порта планируют расширить деятельность порта с помощью «системы управления судами нового поколения». Цель — мониторинг судоходства в режиме реального времени с использованием спутников и искусственного интеллекта. Кроме того, существующий парк AGV будет расширен более чем на 200 дополнительных транспортных средств.

Благодаря используемой робототехнике, которая в основном работает на электричестве, выбросы CO2 в порту планируется сократить на 50 процентов. Для оптимального управления электроэнергией необходимо установить интеллектуальную сеть. Цель — сэкономить 60 процентов энергии, необходимой для сопоставимых зданий. Солнечная энергия собственного производства также должна способствовать энергоснабжению.



#технологии #робототехника #азия #автоматизация #сингапур #порт
Источник: newatlas.com
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