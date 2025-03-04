С 2040 года этот показатель составит 65 миллионов в год.

С сентября 2022 года в Сингапуре ведется строительство крупнейшего в мире автоматизированного порта. Порт Туас демонстрирует хорошие результаты: с момента запуска проекта уже перевезено 10 миллионов контейнеров, сообщает New Atlas. Ожидается, что с 2040 года, когда будет завершена четвертая фаза проекта, эта цифра составит 65 миллионов в год.

Это будет крупнейший автоматизированный порт в мире. Фото: PSA

В 2022 году компания начала работу с 3 причалов, а к февралю 2023 года в эксплуатации уже находилось 8 причалов, которыми управляли роботы. Превышение отметки в 10 миллионов контейнеров теперь считается важной вехой, поскольку этот показатель позволил протестировать полностью автоматизированную систему перед дальнейшим расширением порта в ближайшие годы.

Работа роботов, обеспечивающих эксплуатацию порта, контролируется из командного центра. Используется парк электрических AGV (автоматически управляемых транспортных средств), которые самостоятельно перевозят огромные контейнеры и развивают скорость до 25 км/ч. В настоящее время на территории порта находится 200 таких транспортных средств.

Роботизированные транспортные средства, подобные этому от Gaussin, могут самостоятельно перевозить контейнеры весом до 65 тонн. Фото: Gaussin

Для одной зарядки требуется 20 минут, после чего они могут работать до 6 часов. Даже в случае отключения электроэнергии ими все равно можно будет управлять благодаря специальным технологиям. Имеются также краны и другие роботизированные устройства.

В командном центре установлены огромные экраны, на которых отображается ситуация на территории порта. Роботы регулярно отправляют данные о своем местоположении в режиме реального времени в центр управления и другим транспортным средствам, чтобы избежать столкновений.

В уже автоматизированной части порта Сингапура людей уже почти не видно. В будущем власти порта планируют расширить деятельность порта с помощью «системы управления судами нового поколения». Цель — мониторинг судоходства в режиме реального времени с использованием спутников и искусственного интеллекта. Кроме того, существующий парк AGV будет расширен более чем на 200 дополнительных транспортных средств.