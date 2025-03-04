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kosmos_news
Lenovo представила ноутбук с солнечной панелью и большим складным дисплеем
Китайский производитель известен демонстрацией необычных концепций на торговых выставках.

MWC, которая в настоящее время проходит в Барселоне, считается одной из важнейших технологических выставок в мире. Lenovo представляет там целый ряд новых устройств и концепций. Особый интерес представляют ноутбук под кодовым названием Flip со складным дисплеем и Yoga Solar PC — это ноутбук с солнечной панелью.


Итак, главной новинкой Lenovo является модель под кодовым названием Flip. Ноутбук оснащен складным OLED-дисплеем, который обеспечивает много вертикального пространства с диагональю экрана 18,1 дюйма и разрешением 2000 x 2664 пикселей.

Издание The Verge отмечает, что благодаря высокому экрану веб-камера удобно располагается на уровне глаз, что снижает нагрузку на шею.

Когда крышка закрыта, верхняя половина экрана обращена наружу, превращая ноутбук в планшет. Также возможно зеркальное отображение дисплея на обеих половинах — передней и задней — при открытии ноутбука. Это полезно для презентации чего-либо коллеге по работе, например.

Еще одно новшество — трекпад «Smart ForcePad». Трекпад становится цифровой клавиатурой или клавишей быстрого доступа для записи экрана и функции отключения звука.

Издание Wired сообщает, что экран тестовой модели слегка выдвинут вперед. По словам Lenovo, этот дефект будет исправлен в возможных будущих устройствах.

По данным Lenovo, ноутбук под кодовым названием Flip призван «переосмыслить» то, как люди взаимодействуют с рабочими процессами ИИ и динамическими рабочими средами в профессиональном контексте. Что это означает конкретно, пока неясно.

Некоторые другие новые модели Lenovo представляют собой ПК Copilot+ и поэтому могут выполнять специальные функции Windows ИИ. К ним относятся Yoga Pro, Yoga 7 и IdeaPad Slim 3x.

Yoga Solar PC — еще одно устройство, представленное Lenovo в качестве концепции. На крышке установлены солнечные панели, которые предназначены для зарядки аккумулятора даже при недостатке солнечного света.

Как утверждает Lenovo в пресс-релизе, 20 минут прямого солнечного света должно быть достаточно для просмотра видео на ноутбуке в течение часа.

С помощью внешней солнечной панели Solar Power Kit, также показанной на рисунке, другие устройства серии Yoga можно заряжать через USB-C. Этот комплект пока что является лишь концептом.
Комплект солнечной энергии Lenovo предназначен для питания моделей серии Yoga через USB-C

#технологии #китай #техника #lenovo #ноутбук
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