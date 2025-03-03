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kosmos_news
Германия заказала у компании Polaris строительство гиперзвукового самолета
Компания Polaris получила заказ от Вооруженных сил Германии на создание гиперзвукового экспериментального самолета.

Федеральное управление вооружения, информационных технологий и технической поддержки Бундесвера (BAAINBw) поручило базирующейся в Бремене аэрокосмической компании Polaris разработать и построить гиперзвуковой экспериментальный самолет. Об этом говорится в заявлении Polaris, опубликованном на LinkedIn.
Polaris Aurora. Фото: Polaris Aurora
Ожидается, что длина Aurora составит 28 метров, а грузоподъемность — до одной тонны. Гиперзвуковой летательный аппарат спроектирован так, чтобы взлетать горизонтально и быть многоразовым. В сообщении говорится, что он предназначен в первую очередь для использования в качестве испытательной машины и экспериментальной платформы для оборонных, научных или институциональных исследований. Кроме того, с дополнительной стартовой ступенью аппарат может использоваться в качестве ракеты-носителя для малых спутников.

Aurora использует многоступенчатую двигательную установку: 4 турбовентиляторных двигателя для взлета и полета в атмосфере и 2 ракетных двигателя для полета в космос, возможно, с технологией AeroScope.

Двигатели используют центральный «шип», окруженный кольцевой камерой сгорания. Помимо прочего, они должны быть более аэродинамичными и обеспечивать меньший расход топлива. Это также достигается за счет возможности гибкой адаптации двигателя к различным условиям атмосферного давления. Обычные двигатели оптимизированы только для давления на определенной высоте.

Эта технология тестируется с 1950-х годов, но пока не увенчалась успехом. В частности, охлаждение всегда было серьезной проблемой, поэтому до сих пор не существует коммерческого двигателя с AeroScope.

У компании Polaris уже есть опыт разработки двигателей для аэродинамических ракет. В октябре 2024 года компания завершила первые успешные летные испытания такого двигателя на своем демонстрационном образце Mira II.
Polaris Mira II. Фото: Polaris
Согласно первоначальным планам Polaris, Aurora должна начать полеты уже в 2028 году. Планируется, что демонстрационный образец Nova длиной 8 метров и весом от 1,5 до 2 тонн запустится в полет в конце 2025 года.

#германия #авиация #военная техника #гиперзвуковой самолет
Источник: linkedin.com
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