Россия утверждает, что новая система обнаружения целей особенно рентабельна.

Россия утверждает, что разработала новый тип легкой управляемой ракеты. В отличие от обычных управляемых ракет, которые используют радиолокационное, инфракрасное или GPS-отслеживание, эта новая российская ракета использует оптическое обнаружение с помощью видеокамеры. Об этом в конце февраля сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.







Разработчик сообщил ТАСС, что запуск ракеты возможен как с самолета, так и с земли. Кроме того, система обнаружения целей не имеет аналогов в мире. Поскольку ракета летит, не излучая никаких внешних сигналов, ее трудно обнаружить и защититься от нее.

Однако утверждения России об уникальности этой системы вызывают сомнения некоторых экспертов. Например, военный аналитик Патриция Маринс в интервью Eurasian Times раскритиковала заявления России. Она пояснила, что подобная технология используется уже много лет.

Например, система автоматического распознавания цели (ATR) уже используется в других системах вооружения, таких как израильская ракета Spice-250. Системы ATR используют алгоритмы для обработки данных с различных датчиков, таких как радары, инфракрасные камеры или электрооптические системы, для независимой идентификации цели. В отличие от российской разработки, они, по крайней мере, не являются чисто оптическими системами.

Преимуществом российской системы в первую очередь называют ее экономичность. Простая интеграция камеры в ракету и отказ от радара и подобных устройств — это чрезвычайно недорогой метод обнаружения целей. Конечно, для локального распознавания изображений необходимо дополнительное оборудование.

В то же время система, которая опирается исключительно на камеру, потенциально чрезвычайно подвержена сбоям. Плохая погода или условия окружающей среды могут существенно ухудшить функциональность. Системы защиты, например, использующие оптические лазеры, также могут легко вывести эти системы из строя.





