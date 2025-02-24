До сих пор Космические силы США не публиковали никаких снимков с орбиты космического корабля.

С конца 2023 года X-37B выполняет свою седьмую миссию. Беспилотный космический аппарат находится на околоземной орбите уже более 420 дней.

X-37B. Фото: Космические силы США

То, чем он там занимается, во многом держится в секрете. В целом правительство США очень сдержанно относится к информации о X-37B, который официально эксплуатируется Космическими силами США, то есть подразделением вооруженных сил США. Но теперь впервые была опубликована фотография, сделанная X-37B одной из его камер.

Эта фотография Земли была сделана X-37B. Фото: Космические силы США

На снимке изображена Земля и часть космического корабля. Изображение раскрывает кое-что о текущей миссии. X-37B впервые движется по более высокой эллиптической орбите. Впервые также проводятся испытания аэродинамического торможения.

Целью этого маневра является изменение орбиты с минимальными затратами топлива. Если эллиптическая траектория полета пройдет близко к Земле, X-37B плавно войдет в атмосферу. Сопротивление атмосферы несколько замедляет корабль, что впоследствии меняет его орбиту.

Это первый случай, когда правительство США опубликовало фотографию, сделанную X-37B. В целом X-37B не часто фигурирует в СМИ, что обусловлено секретностью проекта. Есть фотографии космического корабля на Земле, но в космосе он едва виден. Совсем недавно его можно было увидеть на несколько секунд в видеоролике SpaceX, подводящем итоги миссии USSF-52. X-37B был запущен в космос 29 декабря с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy.

Неизвестно, каково будет конкретное предназначение X-37B. Он должен иметь возможность транспортировать различные грузы, но для этого не обязательно нужен космический корабль. Намеком на возможные задачи может служить то, что Космические силы ранее заявляли, что X-37B должен летать на высотах геостационарной орбиты и иметь возможность быстро менять свою орбиту.

Это говорит о том, что его можно использовать для ведения войны в космосе — например, для отслеживания, шпионажа или даже саботажа и уничтожения вражеских спутников. Возможными целями могут быть военные спутники связи и разведки, а также спутники навигационных систем, такие как китайский Beidou и российский ГЛОНАСС.

X-37B также может использоваться для целевой разведки из космоса. Благодаря аэродинамическому торможению он может неожиданно для других стран появляться на более низкой орбите, чтобы делать фотографии или измерения. Затем он снова поднимается, что затрудняет атаку с помощью противоспутниковых ракет или диверсию с помощью глушителей.

Генерал Космических сил Брэдли Ченс Зальцман подчеркивал, что X-37B предназначен исключительно для тестирования технологий. Это означает, что он будет использоваться для проверки того, как в будущем будут строиться космические корабли для выполнения задач в космосе для вооруженных сил США.

X-37B был разработан НАСА и построен компанией Boeing. Визуально космический самолет напоминает космический челнок НАСА, но он гораздо меньше. Длина его составляет почти 9 метров, размах крыльев — 4,6 метра. Для сравнения: длина космического челнока составляла 37 метров, а размах крыльев — 24 метра.

Как и космический челнок, X-37B запускается в космос на ракете. Как и у космического челнока, у него есть шасси для посадки. Это означает, что он может приземлиться на обычной взлетно-посадочной полосе и может использоваться повторно.

В Китае есть аналогичный космический аппарат под названием «Шэньлун». Информации о нем мало, но есть много предположений о том, для каких целей он используется. Официальное описание миссии — тестирование многоразовых технологий и проведение научных экспериментов.





