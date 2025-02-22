В то время как цена на золото постоянно растет, пирит, также известный как «золото дураков», по сути, считается бесполезным. Однако, согласно новому исследованию, этот минерал может оказаться более ценным, чем считалось.

В 2015 году исследователи из Швейцарии разработали так называемую «батарейку из золота дураков» («золото дураков» или «золотая обманка» — распространённый минерал пирит, который получил такое наименование во времена золотых лихорадок из-за внешнего сходства с золотом). Батарейки должны быть более долговечными, безопасными и экономичными, чем обычные литий-ионные аккумуляторы. Однако по производительности новая разработка значительно отставала от устоявшегося решения.

Исследователи обнаружили литий в пирите

Новое исследование американских ученых также касается пирита и лития. Результаты их исследований показывают, что «золото дураков», которое считается бесполезным, на самом деле может иметь определенную ценность, особенно когда речь идет об аккумуляторах для электромобилей и мобильных устройств.

Исследователи изучили 15 образцов горных пород из Аппалачского бассейна на северо-востоке США. В этом районе имеются большие запасы черного сланца, содержащего, помимо прочего, природный газ, который добывают методом гидроразрыва пласта. Кроме того, осадочная порода содержит железную руду и пирит.

В пирите исследователи обнаружили много лития. По словам геохимика Шаили Бхаттачарьи из Университета Западной Вирджинии, ранее об этом не было известно. Ранее на этой неделе исследовательская группа представила результаты исследования на Генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле (EGU).

Согласно заявлению EGU, сланец, по-видимому, может содержать более крупные месторождения лития из-за «странного взаимодействия между литием и пиритом». Однако пока не ясно, можно ли перенести наблюдения, полученные в ходе изучения образцов, на другие территории и месторождения сланца.

В любом случае исследователи считают свое открытие многообещающим. Оно позволило бы добывать ценный литий без необходимости строительства новых рудников.



