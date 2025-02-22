Подводные кабели Европы постоянно подвергаются риску. Из Брюсселя поступают новые планы по противодействию этому риску: беспилотники, датчики, специальные корабли.

После нескольких предполагаемых актов саботажа на подводных кабелях в Европе Комиссия ЕС планирует усилить защиту своей морской инфраструктуры. Власти представили в Хельсинки (Финляндия) пакет мер, который включает в себя более быстрый ремонт соответствующей инфраструктуры, лучший мониторинг и более тесное сотрудничество с частным сектором.

Кабели интернет-связи на дне океана

В частности, планируется создать резерв специализированных многоцелевых судов и увеличить пропускную способность существующих ремонтных судов ЕС. Кроме того, планируется создать сеть подводных датчиков и программу наблюдения с использованием беспилотников для более оперативного обнаружения возможных диверсий. Также будет укрепляться сотрудничество с НАТО.

«Количество инцидентов, произошедших на нашей критической подводной инфраструктуре за последние месяцы, вызывает серьезную обеспокоенность», — заявила комиссар ЕС Хенна Вирккунен во время визита в Хельсинки.

Подобные инциденты могут нарушить работу жизненно важных служб, а также передачу электроэнергии. Планы Комиссии реализуются на фоне сохраняющихся проблем безопасности. В пятницу, 21 февраля, было объявлено, что кабель в Балтийском море, возможно, снова поврежден. Береговая охрана Швеции подтвердила агентству dpa, что начато расследование предполагаемого обрыва кабеля вблизи острова Готланд. Как и в случае с двумя предыдущими инцидентами, сообщается, что речь снова идет о кабеле между Финляндией и Германией.

За последние месяцы в Балтийском море участились случаи повреждения кабелей связи и линий электропередачи. В нескольких случаях были начаты расследования по факту возможного саботажа, но конкретная причина обрывов кабеля не ясна. Однако есть подозрение, что проходящие суда могли повредить их — намеренно или ненамеренно — своими якорями. Подозрительные суда неоднократно задерживались на несколько дней в ходе расследования, но затем снова отпускались.

Пока нет четких доказательств, но Россия подозревается в причастности по крайней мере к некоторым инцидентам с так называемым теневым флотом. Речь идет о танкерах и других грузовых судах с непрозрачной структурой собственности, которые якобы РФ использует для обхода санкций, например, при транспортировке нефти. ЕС ввел санкции в отношении десятков таких судов.