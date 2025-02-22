Компания не получила обещанного финансирования.

Немецкий производитель электросамолетов Lilium во второй раз подает заявление о банкротстве после неудачной попытки спасения. Компания объявила в пятницу, 21 февраля, что обещанные консорциумом инвесторов 200 миллионов евро на спасение стартапа так и не были собраны.







В кратком заявлении говорится, что варианты финансирования не были реализованы. Lilium считался одним из самых известных и амбициозных немецких стартапов и даже был зарегистрирован на американской технологической фондовой бирже Nasdaq. За несколько лет инвесторы выделили в общей сложности 1,5 млрд евро на разработку электросамолета. Однако машина не была готова к серийному производству.

Осенью компании Lilium впервые пришлось объявить себя банкротом, поскольку у нее не было денег на организацию производства. Буквально в последнюю секунду 24 декабря консорциум инвесторов Mobile Uplift Corporation (MUC) подписал соглашение о покупке операционных активов двух дочерних компаний Lilium — Lilium GmbH и Lilium eAircraft и объявил о выделении 200 миллионов евро.

По словам Lilium, маловероятно, что после этого банкротства будет проведено второе спасение, несмотря на продолжающиеся переговоры.

Словацкий предприниматель Мариан Бочек обещал стать крупным инвестором, однако, как сообщается, он так и не выделил денег. По данным газеты «Bild», Бочек хотел внести в проект 150 миллионов евро.

Электрические самолеты, часто называемые «воздушными такси», должны иметь возможность использоваться в других целях, в том числе в качестве спасательных самолетов для оказания неотложной медицинской помощи.

В проекте было заинтересовано несколько инвесторов — как старых, так и новых, хотя не все из них были известны по именам. Помимо Бочека, в их число входили немецкий разработчик и производитель аккумуляторов CustomCells, венчурный фонд Earlybird и финансово-инвестиционная консалтинговая компания GenCap. Словацкий предприниматель Бочек — известный человек в сфере электроники; у себя на родине он основал компанию по производству аккумуляторов InoBat.