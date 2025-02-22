Австрийский стартап Diggers впервые оснастил центр обработки данных компании А1 своими охлаждаемыми серверами.

Центры обработки данных потребляют чрезвычайно много энергии. В Австрии этот показатель в 2019/2020 году составил 1,2 тераватт-часа, что почти равно количеству компьютеров во всех домохозяйствах вместе взятых. 20–25 процентов энергии расходуется на охлаждение серверов. Бум искусственного интеллекта усиливает эту тенденцию. Серверы для таких приложений, как ChatGPT, потребляют особенно много энергии.

Стартап Diggers подал патент на свое решение для охлаждения серверов из алюминия. Фото: A1

Для решения этой проблемы австрийский производитель Diggers разработал новую систему охлаждения. В сотрудничестве с дочерней компанией A1 Exoscale эта технология впервые введена в эксплуатацию в центре обработки данных A1 в рамках пилотного проекта. Серверные шкафы Diggers делают центры обработки данных более экологичными по двум причинам: меньшее энергопотребление и дополнительное использование отходящего тепла.

Серверы охлаждаются непосредственно водой. Это требует меньше электроэнергии, чем охлаждение воздухом. Для замкнутого контура охлаждения в серверном боксе необходимо около 20 литров дистиллированной воды. Холодная вода проходит через алюминиевый охладитель чипов, разработанный Diggers, и выходит с другой стороны при максимальной температуре 50 градусов по Цельсию. Теплообменник «удаляет» отработанное тепло, которое затем может быть использовано в сети централизованного теплоснабжения. Чтобы вода не представляла опасности для дорогостоящей электроники, охлаждающий контур находится под отрицательным давлением. При возникновении утечки вместо выхода воды происходит всасывание воздуха.

Серверы с воздушным охлаждением обычно устанавливаются на фальшполе, под которым проходит инфраструктура охлаждения. При использовании серверных шкафов Diggers в этом нет необходимости, а значит, требуемая высота помещения почти на один метр ниже.

Мартин Ресел из A1, возглавляющий направление по работе с крупными клиентами, добавляет, что это позволит еще более эффективно использовать пространство существующих центров обработки данных.

Генеральный директор Diggers Мартин Шехтнер подчеркивает, что серверные корпуса защищены от пыли и влаги, поэтому их можно установить практически в любом месте.

В настоящее время серверные шкафы Diggers с водяным охлаждением составляют лишь малую часть от общего числа серверов в центре обработки данных A1 в районе Флоридсдорф в Вене. Их отходящее тепло используется локально для отопления офисов. При установке большего количества установок отработанное тепло можно было бы напрямую подавать в местную или районную сеть теплоснабжения. У каждого муниципалитета свои требования в этом отношении, поэтому пока не ясно, как это может выглядеть конкретно.

В настоящее время серверные корпуса Diggers используются в экспериментальном порядке различными организациями. Например, 50 исследователей и студентов Федеральной политехнической школы Лозанны, технического и научного университета в Швейцарии, недавно обучили свои языковые модели ИИ. Ожидается, что новые серверы станут доступны всем клиентам A1-Exoscale в течение следующего месяца.

Exoscale хочет сделать отрасль более экологичной в целом, предлагая корпоративным клиентам больше информации, чем ее конкуренты.

«Речь идет не только о CO2. Мы собираем 18 показателей загрязнения окружающей среды, таких как потребление воды или закисление почвы», — объясняет Антуан Кетсье из Exoscale.

Эти данные собираются с помощью инструмента с открытым исходным кодом CloudAssess и отображаются в ежемесячных выписках. Корпоративные клиенты также могут использовать эти данные для своих отчетов об экологическом развитии.

В последние годы компания A1 отмечает большой интерес к облачным решениям. По словам Реселя, среди зарубежных провайдеров растет обеспокоенность по поводу безопасности. Центры обработки данных A1 считаются особо безопасными объектами критической инфраструктуры. Помимо мобильной сети А1, через эту сеть также обрабатываются данные из финансового, страхового и автомобильного секторов.