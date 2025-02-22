Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новая система охлаждения для серверов Diggers экономит электроэнергию и использует отходящее тепло
Австрийский стартап Diggers впервые оснастил центр обработки данных компании А1 своими охлаждаемыми серверами.

Центры обработки данных потребляют чрезвычайно много энергии. В Австрии этот показатель в 2019/2020 году составил 1,2 тераватт-часа, что почти равно количеству компьютеров во всех домохозяйствах вместе взятых. 20–25 процентов энергии расходуется на охлаждение серверов. Бум искусственного интеллекта усиливает эту тенденцию. Серверы для таких приложений, как ChatGPT, потребляют особенно много энергии.
Стартап Diggers подал патент на свое решение для охлаждения серверов из алюминия. Фото: A1
Для решения этой проблемы австрийский производитель Diggers разработал новую систему охлаждения. В сотрудничестве с дочерней компанией A1 Exoscale эта технология впервые введена в эксплуатацию в центре обработки данных A1 в рамках пилотного проекта. Серверные шкафы Diggers делают центры обработки данных более экологичными по двум причинам: меньшее энергопотребление и дополнительное использование отходящего тепла.

Серверы охлаждаются непосредственно водой. Это требует меньше электроэнергии, чем охлаждение воздухом. Для замкнутого контура охлаждения в серверном боксе необходимо около 20 литров дистиллированной воды. Холодная вода проходит через алюминиевый охладитель чипов, разработанный Diggers, и выходит с другой стороны при максимальной температуре 50 градусов по Цельсию. Теплообменник «удаляет» отработанное тепло, которое затем может быть использовано в сети централизованного теплоснабжения. Чтобы вода не представляла опасности для дорогостоящей электроники, охлаждающий контур находится под отрицательным давлением. При возникновении утечки вместо выхода воды происходит всасывание воздуха.

Серверы с воздушным охлаждением обычно устанавливаются на фальшполе, под которым проходит инфраструктура охлаждения. При использовании серверных шкафов Diggers в этом нет необходимости, а значит, требуемая высота помещения почти на один метр ниже. 

Мартин Ресел из A1, возглавляющий направление по работе с крупными клиентами, добавляет, что это позволит еще более эффективно использовать пространство существующих центров обработки данных.

Генеральный директор Diggers Мартин Шехтнер подчеркивает, что серверные корпуса защищены от пыли и влаги, поэтому их можно установить практически в любом месте.

В настоящее время серверные шкафы Diggers с водяным охлаждением составляют лишь малую часть от общего числа серверов в центре обработки данных A1 в районе Флоридсдорф в Вене. Их отходящее тепло используется локально для отопления офисов. При установке большего количества установок отработанное тепло можно было бы напрямую подавать в местную или районную сеть теплоснабжения. У каждого муниципалитета свои требования в этом отношении, поэтому пока не ясно, как это может выглядеть конкретно.

В настоящее время серверные корпуса Diggers используются в экспериментальном порядке различными организациями. Например, 50 исследователей и студентов Федеральной политехнической школы Лозанны, технического и научного университета в Швейцарии, недавно обучили свои языковые модели ИИ. Ожидается, что новые серверы станут доступны всем клиентам A1-Exoscale в течение следующего месяца.

Exoscale хочет сделать отрасль более экологичной в целом, предлагая корпоративным клиентам больше информации, чем ее конкуренты.

 «Речь идет не только о CO2. Мы собираем 18 показателей загрязнения окружающей среды, таких как потребление воды или закисление почвы», — объясняет Антуан Кетсье из Exoscale.

Эти данные собираются с помощью инструмента с открытым исходным кодом CloudAssess и отображаются в ежемесячных выписках. Корпоративные клиенты также могут использовать эти данные для своих отчетов об экологическом развитии.

В последние годы компания A1 отмечает большой интерес к облачным решениям. По словам Реселя, среди зарубежных провайдеров растет обеспокоенность по поводу безопасности. Центры обработки данных A1 считаются особо безопасными объектами критической инфраструктуры. Помимо мобильной сети А1, через эту сеть также обрабатываются данные из финансового, страхового и автомобильного секторов.

#технологии #искусственный интеллект #энергетика #серверы #электроэнергия #центр обработки данных
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
12
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
6
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
1
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
3
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
5
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
5
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
1
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
9
Garmin выпустила обновлениt 13.31 для смарт-часов Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3
1

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
26
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
9
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
81
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
33
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
6
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

grazer08
13:28
Дурик, любое использование этих средств без разрешения РФ - это кража, независимо от политики и прочего!
Reuters: В России могут уступить $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины
ЧatoБoт
13:21
Это очень дотационное поселение для Некроины, тебе это авторитетно подтвердит любой трусикер.
Reuters: В России могут уступить $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины
Storage
13:21
Каждый раз когда задаю вопрос какие проблемы с драйверами у видеокарт АМД и зачем их андервольтить, в ответ слышу невнятное мычание )
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Siberian Mouse
13:16
Столько невероятно интересной информации и не одного упоминания того как была создана модель. На чем обучалась, например. Или какая исходная модель, например. Или то что от дипсик тут одно название, н...
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
Максим Грачёв
13:13
Ты что бледного поймал? 3050 ультра тянет? У меня 3080ti еле пыхтит на ультрах в фулхд
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Dimkovski
13:09
3050 это уровень 1070Ti. Сами думайте на что 1070Ti способна в 2025 году. Годится или для старья 5-7 летнего или для киберзадротов.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
ark-bak
13:08
А grok3?
Специалисты доказали, что ИИ готов нечестно играть ради победы
Владимир
13:07
Интересно, какая энергоёмкость будет у батарей для роботов? Самый ёмкий, как мы знаем Lipo. Будут у китайцев покупать или как троллейбус? :)
Clone Robotics представила человекоподобного робота Protoclone с искусственными «мускулами»
Dimkovski
13:05
4060 не годится для комфортного FHD гейминга. Только с костялями
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Маэстро
13:03
Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР, — Минобороны
Reuters: В России могут уступить $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем