Подобные «космические фейерверки», как их называют астрономы, обычно встречаются в сверхмассивных черных дырах.

В настоящее время астрономы наблюдают световое явление, вызванное сверхмассивной черной дырой. Объект Стрелец A* расположен в центре Млечного Пути, на расстоянии около 26 000 световых лет от Земли, в созвездии Стрельца.

На этом изображении показана сверхмассивная черная дыра Стрелец А, окруженная аккреционным диском горячего газа. Фото: НАСА

Недавно исследователи в журнале The Astrophysical Journal Letters объяснили, что удивительные «фейерверки» наблюдались во вращающемся диске, окружающем черную дыру. В этом так называемом аккреционном диске находятся газ и плазма, которые перемещаются и мерцают. Астрономам удалось измерить это чрезвычайно далекое световое явление с помощью инфракрасных и рентгеновских приборов.

Исследователь Фархад Юсеф-Заде рассказал изданию NPR, что подобные «космические фейерверки» чаще встречаются в сверхмассивных черных дырах. Однако задокументированное сейчас явление вокруг Стрельца А* — это нечто особенное, поскольку эта черная дыра находится относительно близко к Земле по сравнению с другими.

Вспышки света происходят нерегулярно и могут длиться от нескольких секунд до нескольких часов.

«Поскольку вспышки происходят одна за другой, это похоже на фейерверк, а затем все снова затихает. Это происходит несколько раз в день», — объясняет Юсеф-Заде.

Яркость «фейерверков» также варьируется. Исследователи подозревают, что яркие вспышки вызваны очень турбулентной активностью магнитного поля, которая происходит под высоким давлением. Когда магнитные поля сталкиваются друг с другом, они высвобождают энергичные частицы, движущиеся почти со скоростью света, что может вызывать яркое излучение. Это сопоставимо со вспышками на Солнце.

Исследователи проанализировали черную дыру с помощью инфракрасной камеры на космическом телескопе Джеймса Уэбба. Специальная камера задокументировала Стрелец А в 2023 и 2024 годах. Наблюдая за этой и другими черными дырами, а также процессами в их среде, ученые могут узнать о них больше — например, об их массе, гравитации и магнитной активности в этой зоне.