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kosmos_news
Илон Маск предложил досрочно вывести с орбиты космическую станцию ​​МКС
МКС может прекратить своё существование уже в 2027 году, а не в 2030, как планировалось. Илон Маск хочет потратить бюджет НАСА на колонизацию Марса.

Публикация Илона Маска на его платформе X от 20 февраля вызвала волнение в мировом космическом сообществе и может иметь далеко идущие последствия. Советник и соратник президента США Дональда Трампа выступает за скорейшее завершение работы Международной космической станции (МКС). Поэтому МКС, по его словам, следует «убрать с неба», т.е. вывести с орбиты «как можно скорее».


Вместо этого Маск хочет потратить деньги, которые сейчас идут на эксплуатацию МКС, на колонизацию Марса. На космической станции проводятся многочисленные исследовательские проекты. Среди прочего ученые наблюдают, как изменение климата влияет на атмосферу Земли. Многие считают космическую станцию незаменимой исследовательской лабораторией и беспрецедентным символом десятилетий международного сотрудничества.

На самом деле НАСА планировало завершить работу МКС только в 2030 году. Некоторые эксперты даже хотели, чтобы космическая станция просуществовала еще дольше. 

Издание Ars Technica спросила Илона Маска, когда он хочет вывести с орбиты космическую станцию. 

«Решение остается за президентом, но моя рекомендация: как можно скорее. Я рекомендую через 2 года», — ответил Маск. 

Это означает, что Маск хочет вывести с орбиты космическую станцию уже в 2027 году. Ранее Маск уже ясно давал понять, что не верит в проект космической станции, который изначально финансировался государствами и лишь позднее стал открытым для коммерческого участия. 

Вместо этого он хочет в будущем эксплуатировать коммерческие космические станции и использовать средства, которые в настоящее время выделяются на эксплуатацию и исследования МКС, для Марса. Сейчас НАСА тратит на этот проект чуть более 3 миллиардов долларов в год, из которых 1,76 миллиарда долларов только в 2023 году было потрачено на транспортные полеты, большую часть которых выполняла компания Маска SpaceX. Между тем, вероятно, Маска интересует не только Марс. Около полугода назад появилась информация, что именно космический корабль Crew Dragon от SpaceX будет использоваться для «утилизации» МКС. В 2023 году НАСА уже подписало с Маском соответствующий контракт на сумму 843 миллиона долларов.

Сейчас ожидается, что МКС продолжит вращаться вокруг Земли до 2030 года. Затем планируется контролируемо увести станцию с орбиты. Космический корабль будет как бы буксировать МКС и таким образом инициировать сход с орбиты. Ожидается, что МКС войдет в атмосферу Земли под крутым углом и сгорит там настолько, насколько это возможно. Ожидается, что остатки упадут в открытое море.

Соответствующий корабль-буксир U.S. Deorbit Vehicle (USDV) будет разработан и произведен компанией SpaceX. 

Первоначальный план состоял в том, чтобы увести с орбиты МКС с помощью российских грузовых космических кораблей «Прогресс». Двигатели этих аппаратов регулярно используются для корректировки курса космической станции.

Как сообщается, текущие исследования пришли к выводу, что космические грузовые корабли «Прогресс» недостаточно мощные и необходим отдельный космический корабль. 

Ходят слухи, что НАСА не хочет полагаться исключительно на Россию в вопросах вывода станции с орбиты. Например, Россия заявила, что хочет выйти из программы МКС уже в 2028 году. 

Очевидно, что корабль-буксир USDV представляет собой модифицированную версию капсулы Dragon компании SpaceX, которая уже некоторое время используется в качестве средства доставки на МКС. Однако, как сообщается, SpaceX разрабатывает совершенно новый космический корабль для НАСА.

Контракт между НАСА и SpaceX также отличается от предыдущих проектов сотрудничества. Разработанный SpaceX аппарат для схода с орбиты станет собственностью НАСА. НАСА будет полностью контролировать всю миссию. Запуск USDV будет осуществлен по отдельному контракту.

Неправильный сход с орбиты может привести к распаду МКС на миллионы частей, которые затем будут вращаться вокруг Земли как космический мусор. В худшем случае это может привести к повреждению спутников или ограничению доступа в космос.

После завершения эксплуатации МКС текущая деятельность в космосе будет передана на аутсорсинг небольшим коммерческим космическим станциям. Однако есть сомнения относительно того, смогут ли четыре выбранные на данный момент компании завершить строительство этих станций вовремя. 

В этом случае Маск также может снова вступить в игру: SpaceX уже намекнула, что модифицированные версии Starship также могут использоваться в качестве космических станций на низкой околоземной орбите. Но это противоречило бы стратегии НАСА по поддержке нескольких поставщиков, а не только SpaceX.

#космос #илон маск #наса #марс #мкс
Источник: x.com
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