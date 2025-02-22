14-летний «человек-калькулятор», как его прозвали в СМИ, может за считанные секунды производить сложные арифметические операции.

Аарян Шулка, 14-летний индиец, занимается арифметикой по 5–6 часов каждый день, а также практикует особую форму медитации, которая помогает ему сохранять спокойствие и сосредоточенность во время выполнения арифметических действий. Это, видимо, секрет его успеха: недавно подростку удалось побить 6 мировых рекордов по математике в один день.

Аарян Шулка. Фото: Книга рекордов Гиннесса



В Дубае он предстал перед комитетом Книги рекордов Гиннесса и оправдал все ожидания, как сообщает Live Science. Для сложения в уме 100 четырехзначных чисел юноше потребовалось всего 30,9 секунды, для сложения 200 четырехзначных чисел — 2 минуты и 9,68 секунды, а для сложения в уме 10 пятизначных чисел — 18,71 секунды.

Шулка также может выполнять умножение быстрее, чем большинство из людей даже с помощью калькулятора: ему потребовалось всего 51,69 секунды для умножения двух наборов по 10 пятизначных чисел в каждом и 2 минуты и 35,41 секунды для умножения двух наборов по 10 восьмизначных чисел в каждом.

В дополнение к шести мировым рекордам подросток ранее установил еще один — по самому быстрому сложению 50-ти пятизначных цифр.

Математический талант мальчика всегда был очевиден, говорит его мать. Уже в 8 лет он побеждал в математических олимпиадах. При вычислениях «человек-калькулятор» использует особый метод, в котором важную роль играет расслабление.

В одном из интервью отец мальчика сказал, что его исключительный математический талант не был врожденным.

«Мы обычная семья», — сказал он.

Арифметика — не единственное, чем мальчик занимается в свободное время. Он также любит читать детективы и рад, что может много путешествовать благодаря своим выступлениям. Также он увлекается азартными играми и крикетом.