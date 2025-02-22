Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Coinpro: Появилась версия, что основатель Twitter Джек Дорси — это изобретатель BTC Сатоши Накамото
В социальных сетях сейчас циркулирует новая теория: Джек Дорси, основатель социальной медиа-платформы Twitter и платежного сервиса Stripe является Сатоши Накамото, и, как утверждается, имеется немало доказательств, подтверждающих эту версию.

Мэтью Сигел из компании по управлению цифровыми активами Vaneck разместил на платформе X пост о том, что изобретатель биткоина Сатоши Накамото — это Джек Дорси. На это 21 февраля обратил внимание портал Coinpro.


Дорси всегда был известен как большой сторонник криптовалюты биткоин. Он неоднократно надевал футболки с надписью «Bitcoin» во время интервью, а его многомиллиардный бизнес-проект Stripe стал одним из первых платежных сервисов, представивших биткоин в качестве способа оплаты. Теперь возникло предположение, что Дорси — это Накамото.

Доказательства весьма убедительны: Дорси — всего лишь один из примерно 1300 шифропанков, имевших подтвержденный адрес электронной почты — как и Сатоши Накамото. 

Кроме того, Сатоши Накамото впервые зашел на посвященный биткоину форум как раз в день рождения Джека Дорси. А в манифесте 2001 года Дорси написал о том, как хотел бы заявить о себе миру, не оставляя следов.

В пользу теории о том, что Джек Дорси — это Сатоши Накамото, также говорит тот факт, что близкий друг Джека написал серию комиксов, в которых предполагается, что он ведет тайную двойную жизнь, используя псевдоним.

Дополнительным доказательством того, что Дорси действительно может быть основателем криптовалюты, являются многочисленные данные, касающиеся деятельности Сатоши Накамото в блокчейне, которые указывают на прямую связь с семьей и личной жизнью Дорси. Кроме того, многочисленные биткоин-адреса Сатоши Накамото содержат инициалы Дорси.

Одно можно сказать наверняка: личность Сатоши Накамото не будет раскрыта в ближайшее время. Потому что Джек Дорси хранит молчание, когда дело доходит до ответов на вопросы, связанные с вышеперечисленными доказательствами. 

До сих пор с псевдонимом Сатоши Накамото связывали несколько личностей. К ним относятся Хэл Финни (один из первых, кто взаимодействовал с сетью биткоина), а также пионер программного обеспечения Адам Бек и американский эксперт по криптографии Ник Сабо, который был одним из первых исследователей, написавших о цифровых платежных системах, таких как смарт-контракты.

#криптовалюты #биткоин #twitter #сатоши накамото #джек дорси
Источник: coinpro.ch
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
9
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
1
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
3
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
5
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
4
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
5
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
1
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
4
Garmin выпустила обновлениt 13.31 для смарт-часов Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3
1

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
26
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
9
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
70
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
33
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
3
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

Алик Рахимов
11:59
"но высокая цена может сделать ее привлекательной"???
Der8auer: GeForce RTX 5070 Ti — неплохая видеокарта, если найти ее по рекомендованной цене
Дмитрий Лобов
11:55
От редбоя большей аргументации и не ожидал)
У видеокарт GeForce RTX 5090 SOLID от ZOTAC может не хватать блоков ROP
Дмитрий Лобов
11:54
А третий петух, у которого нет денег даже на рыксу, комментирует)
У видеокарт GeForce RTX 5090 SOLID от ZOTAC может не хватать блоков ROP
Маэстро
11:48
Лукашенко считает, что США могут попытаться столкнуть Россию с Китаем
Dead Sale
11:44
Сахарная гора совсем мозгами поплыл, понапридумывал себе будущего и рассказывает всем свои бредни сумасшедшего!
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Waramagedon
11:40
Долбоёбик, где таких хероев як ты делают? Думаешь от того, что ты тут напиздел, всё так и будет? ))) готовься к земле, скоро столкновение.
Лукашенко считает, что США могут попытаться столкнуть Россию с Китаем
Waramagedon
11:35
рейтерс шарашка ещё та, на подкормке у цру
Reuters: В России могут уступить $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины
Маэстро
11:32
Лукашенко считает, что США могут попытаться столкнуть Россию с Китаем
Алексей Кузнецов
11:21
У РФ в моменте сухопутных сил считай нет. Брежневские запасы на исходе, новой современной техники, вроде армат-курганцев и прочих коалиций с деривациями еще не делали. Сталкиваться нечем.
Лукашенко считает, что США могут попытаться столкнуть Россию с Китаем
KoSR
11:20
Объективно чугунные блоки(особенно 1.6) уже турбами проверены тысячи раз, надуть 0,6 малюсенькой турбиной без потери ресурса и допом получить экономию топлива было бы наоборот огромным плюсом, это 130...
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем