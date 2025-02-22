В социальных сетях сейчас циркулирует новая теория: Джек Дорси, основатель социальной медиа-платформы Twitter и платежного сервиса Stripe является Сатоши Накамото, и, как утверждается, имеется немало доказательств, подтверждающих эту версию.

Мэтью Сигел из компании по управлению цифровыми активами Vaneck разместил на платформе X пост о том, что изобретатель биткоина Сатоши Накамото — это Джек Дорси. На это 21 февраля обратил внимание портал Coinpro.







Дорси всегда был известен как большой сторонник криптовалюты биткоин. Он неоднократно надевал футболки с надписью «Bitcoin» во время интервью, а его многомиллиардный бизнес-проект Stripe стал одним из первых платежных сервисов, представивших биткоин в качестве способа оплаты. Теперь возникло предположение, что Дорси — это Накамото.

Доказательства весьма убедительны: Дорси — всего лишь один из примерно 1300 шифропанков, имевших подтвержденный адрес электронной почты — как и Сатоши Накамото.

Кроме того, Сатоши Накамото впервые зашел на посвященный биткоину форум как раз в день рождения Джека Дорси. А в манифесте 2001 года Дорси написал о том, как хотел бы заявить о себе миру, не оставляя следов.

В пользу теории о том, что Джек Дорси — это Сатоши Накамото, также говорит тот факт, что близкий друг Джека написал серию комиксов, в которых предполагается, что он ведет тайную двойную жизнь, используя псевдоним.

Дополнительным доказательством того, что Дорси действительно может быть основателем криптовалюты, являются многочисленные данные, касающиеся деятельности Сатоши Накамото в блокчейне, которые указывают на прямую связь с семьей и личной жизнью Дорси. Кроме того, многочисленные биткоин-адреса Сатоши Накамото содержат инициалы Дорси.

Одно можно сказать наверняка: личность Сатоши Накамото не будет раскрыта в ближайшее время. Потому что Джек Дорси хранит молчание, когда дело доходит до ответов на вопросы, связанные с вышеперечисленными доказательствами.

До сих пор с псевдонимом Сатоши Накамото связывали несколько личностей. К ним относятся Хэл Финни (один из первых, кто взаимодействовал с сетью биткоина), а также пионер программного обеспечения Адам Бек и американский эксперт по криптографии Ник Сабо, который был одним из первых исследователей, написавших о цифровых платежных системах, таких как смарт-контракты.