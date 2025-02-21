Президент США Дональд Трамп снова заявил о намерении сделать страну мировым лидером в сфере криптовалют. Об этом пишет The Block.

Президент США Дональд Трамп доволен ценой биткоина, которая резко выросла после его переизбрания. Теперь политик ясно дает понять, что продолжит продвигать криптовалюту. Он критикует своего предшественника Джо Байдена за его стратегические ошибки.







Президент США Дональд Трамп высоко оценил динамику цены биткоина с момента его переизбрания в ноябре 2024 года. Во время мероприятия, проведенного Институтом будущих инвестиций (FII) в Майами, 78-летний политик пообещал сохранить обещанную государственную поддержку криптоиндустрии.





«После моего избрания экономические двигатели Соединенных Штатов были возрождены — за очень короткий период времени. Подумайте об этом. Прогресс, достигнутый с 5 ноября 2024 года, колоссален», — сказал Трамп.

Он сообщил собравшимся, что, помимо фондовых рынков, от переизбрания республиканца выиграл и рынок криптовалют. И действительно: с тех пор индекс NASDAQ вырос на десять процентов. Биткоин и другие криптовалюты смогли зафиксировать еще больший рост.

«Биткоин установил несколько исторических максимумов, потому что все знают, что я намерен сделать Соединенные Штаты мировым центром криптовалют», — сказал Трамп.

В ходе своей почти трехчасовой речи он дал понять, что будет придерживаться этого плана и впредь:

«Я издал указы, чтобы сохранить за Соединенными Штатами лидирующие позиции в области искусственного интеллекта и положить конец войне Джо Байдена с биткоином и криптовалютами. Мы закончили эту войну. Война окончена».

Трамп приписывает значительную часть своего успеха на выборах 2024 года криптовалютной сфере. В мае 2024 года он начал идти на целенаправленные уступки криптоиндустрии и ее пользователям. Его план сработал — в ноябре он одержал победу на президентских выборах.

Он также анонсировал крупнейшее снижение налогов в истории США. Политик хочет установить здоровые отношения между гражданами и государственным аппаратом.





