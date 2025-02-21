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kosmos_news
Clone Robotics представила человекоподобного робота Protoclone с искусственными «мускулами»
Компания Clone Robotics представила следующую версию своего робота. Ожидается, что поставки бытовых роботов начнутся в этом году.

Польско-американская робототехническая компания Clone Robotics на этой неделе представила прототип андроида под названием Protoclone («Протоклон»), который, как утверждается, имеет более 1000 мышечных волокон и 500 датчиков. Это специальное оборудование позволяет роботу-гуманоиду передвигаться с исключительной точностью.
Робот Protoclone. Фото: Clone Robotics
На видео, опубликованном Clone Robotics на X (аккаунт @clonerobotics), можно увидеть «Протоклона», висящего на веревке и двигающего конечностями.
Скриншот с аккаунта @clonerobotics
Проект не совсем новый: незавершенный прототип уже был представлен в прошлом году. На тот момент было мало что известно, поскольку сайт Clone Robotics все еще находился в стадии разработки. Теперь стало известно, что Clone Robotics хочет продавать частным клиентам и компаниям андроидов, с которыми даже можно разговаривать.

Еще в 2024 году стало известно, что у андроида позвоночник прикреплен к тазу, очень похожему на человеческий. На тот момент у робота не было ног; он состоял только из таза, верхней части тела, головы и рук.

Тем временем прототип андроида, вероятно, подвергся дальнейшей доработке, поскольку на последнем видео показан прототип с нижней частью тела и ногами.

Питание будет обеспечивать система насосов и клапанов, работающих от аккумуляторных батарей. Робот приводит в движение сотни своих «мускулов» под действием давления воды. Для этого вода из емкости поступает по шлангам. 

По данным сайта Clone Robotics, Protoclone — не единственный робот, которого в настоящее время разрабатывает польская компания. В этом году компания Clone Robotics планирует принять предварительные заказы на ограниченную версию под названием «Clone Alpha». Предполагается, что домашний робот будет подавать еду и напитки, убираться в доме и с ним можно будет разговаривать. Он должен иметь возможность учиться. Судя по всему, в настоящее время разрабатывается еще один андроид под названием Neoclone («Неоклон»), у которого, как сообщается, даже есть лицо.


#технологии #робототехника #роботы #clone robotics
Источник: x.com
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