Спутники постоянно создают помехи космическим радиоволнам при их наблюдении. Теперь исследователям удалось отследить сигнал помехи.

Астрономы хотят узнать больше о радиоволнах из космоса и других радиационных явлениях. Для этого они используют специальные радиотелескопы, принимающие сигналы из космоса. Эти телескопы настроены на так называемый диапазон низких радиочастот (от 70 до 300 МГц), который также используется для спутниковой передачи телеканалов и других услуг связи.

Антенны Murchison Widefield Array находятся в пустыне Западной Австралии. Фото: Университет Кертина

Это огромная проблема для исследователей, поскольку телескопам постоянно мешают трансляции телевизионных программ, что затрудняет обнаружение астрономически значимого излучения из космоса. До сих пор изображения с радиотелескопов часто считались «загрязненными», если они содержали телевизионные сигналы и другие помехи.

Теперь исследователям впервые удалось идентифицировать одно из таких возмущений и даже выяснить, откуда пришел сигнал. Они обнаружили, что подозрительный телевизионный сигнал исходил от австралийской телевизионной станции Channel 7. Это открытие может помочь астрономическим исследованиям радиоволн из космоса, несмотря на участившиеся помехи спутниковым сигналам. Это означает, что не все загрязненные изображения, полученные с радиотелескопа, непригодны для использования.

Чтобы добиться этого прорыва, исследователи объединили два метода. Во-первых, они сфокусировали радиотелескопы австралийской широкополосной антенной решетки Murchison Wide-field Array, которая специализируется на низкочастотных радиоволнах в диапазоне от 70 до 300 МГц, на близлежащих объектах, создающих помехи. С другой стороны, они использовали «формирование луча» — метод, при котором телескоп фокусируется на определенном объекте.

Используя эту комбинацию, они смогли отследить телевизионный сигнал до самолета, который его отразил. На этой основе исследователи теперь могут лучше моделировать источник возмущения и отфильтровывать его из своих записей в будущем. На следующем этапе они хотят разработать новые методы удаления мешающих спутниковых сигналов из данных.

«У нас нет другого выбора, кроме как инвестировать в более совершенные методы анализа, чтобы выявлять и устранять помехи, создаваемые человеком», — рассказал Space.com исследователь Джонатан Побер из Университета Брауна (США).







