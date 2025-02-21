Американская база в Тихом океане, откуда в 1945 году была сброшена атомная бомба на Японию, возобновляет свою деятельность.

6 августа 1945 года американские военные впервые применили атомную бомбу, превратив японский город Хиросиму в руины. Около 70 000 человек погибли в один миг, а в результате атаки впоследствии погибло еще более 70 000 человек.

Старые взлетно-посадочные полосы на Тиниане. Фото: Тихоокеанские ВВС США

Урановая бомба была сброшена с бомбардировщика B-29, взлетевшего с американской базы Тиниан в южной части Тихого океана. Тиниан является частью Северных Марианских островов и расположен примерно в 2500 километрах к северо-западу от Хиросимы.

Во время войны на Тихом океане остров имел большое стратегическое значение для Соединенных Штатов. В середине 1940-х годов военный аэропорт на Тиниане даже считался самым загруженным аэропортом в мире.

После окончания Второй мировой войны база перестала играть важную роль. В конечном итоге аэропорт Норт-Филд был заброшен. В результате растительность распространилась и заполонила старые склоны.

С ростом напряженности в отношениях между США и Китаем старые базы США в Тихом океане вновь стали играть решающую роль. Поэтому армия США некоторое время назад начала возобновлять работу объектов на Тиниане, говорится в пресс-релизе.

С тех пор регулярно появляющиеся спутниковые снимки показывают, как приводятся в порядок взлетно-посадочные полосы. Расширяется аэродром, реконструируются и перестраиваются топливные резервуары, рулежные дорожки, грузовые площадки и склады. Восстанавливается инфраструктура бывшей базы.

Однако, по данным The War Zone, США воздерживаются от укрепления старых взлетно-посадочных полос и зданий для защиты их от возможных ракетных атак. По их словам, это вопрос не только стоимости, но и стратегии. На Тиниана будет так много взлетно-посадочных полос, что уничтожить их все будет сложно.





