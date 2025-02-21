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Круизный лайнер SS United States будет переобородуван в гигантский комплекс для дайверов
Затопленное судно, переоборудованное в дайвинговый центр, призвано привлечь любителей дайвинга.

Круизный лайнер SS United States когда-то был самым быстрым пароходом на трансатлантическом маршруте. Уже во время своего первого рейса он установил рекорд, развив среднюю скорость в 35,59 узлов. Однако это было давно: первое путешествие состоялось в 1952 году. Корабль был выведен из эксплуатации в 1969 году.
Фото: REUTERS
С тех пор судно несколько раз переходило из рук в руки, его отбуксировали в Турцию, а затем на Украину. Несколько планов по его реконструкции провалились из-за высоких затрат. В 1990-х годах его отбуксировали через Атлантику в Филадельфию.
Фото: REUTERS
Там лайнер SS United States оставался до тех пор, пока в 19 февраля не отправился в свой последний большой рейс. Его переправляют через реку Делавэр в Атлантический океан. Оттуда корабль направится на юг вдоль побережья, огибая оконечность Флориды, и пришвартуется в Мобиле, штат Алабама.

Бывший круизный лайнер будет подготовлен к своему последнему пристанищу в порту города Мобил. План состоит в том, чтобы затопить пароход в Мексиканском заливе так, чтобы он превратился в своего рода искусственный риф, а проще говоря — в огромный комплекс для дайверов.
Пароход SS United States буксируется из порта Филадельфии по пути в Алабаму, где его собираются затопить, чтобы превратить в искусственный риф. Фото: REUTERS
Корабль должен стать культовым местом для дайверов в водах округа Окалуза во Флориде. Ожидается, что затонувший корабль привлечет многочисленных любителей дайвинга со всего мира и будет приносить несколько миллионов долларов в год — за счет организованных погружений, магазинов для дайверов, ресторанов и аренды лодок.

Однако, по данным AP, это произойдет примерно через полтора года. Стоимость покупки судна, его транспортировки и подготовки к затоплению оценивается более чем в 10 миллионов долларов.



#сша #техника #флот #корабль #лайнер #дайвинг
Источник: apnews.com
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