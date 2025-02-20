Установка сети LTE на Луне планировалась уже давно. Vodafone планировал создать мобильную сеть 4G на Луне еще в 2019 году, а НАСА предложило финской компании Nokia 14 миллионов долларов за реализацию такого проекта в 2020 году. Теперь наконец соответствующий проект будет реализован.
Совместно с частной космической компанией Intuitive Machines через несколько недель будет создана первая полнофункциональная сеть 4G на Луне. Intuitive Machines — компания, осуществившая первую коммерческую высадку на Луну. Однако их посадочный модуль «Одиссей» не совсем мягко приземлился на поверхность Луны. В процессе приземления он опрокинулся.
В ходе следующей миссии, запуск которой запланирован на 26 февраля, компания Intuitive Machines планирует доставить на спутник Земли посадочный модуль и луноход. Цель — исследовать место вблизи южного полюса Луны, где может быть обнаружен водяной лед. В ходе миссии на лунную орбиту также будет выведен спутник связи.
«Посадочный модуль образует базовую станцию и вышку сети LTE», — рассказал изданию Technology Review Тьерри Кляйн, президент Nokia Bell Labs Solutions Research.
Из-за суровых условий на поверхности Луны технологию пришлось полностью переработать. Компоненты системы должны быть защищены от радиации, экстремальных температур и вибраций во время взлета, полета и посадки. Солнечные панели обеспечивают энергию, необходимую для работы системы.
Мобильная сеть 4G предназначена для обеспечения связи между посадочным модулем и луноходом. Ожидается, что миссия продлится всего несколько дней. Нет необходимости оставаться там дольше, поскольку сам посадочный модуль, скорее всего, не переживет лунную ночь.
Однако в будущем Nokia планирует создать более крупную сеть 4G или даже 5G. Что касается пилотируемых миссий «Артемида», то планируется также сделать скафандры астронавтов совместимыми с 4G, чтобы они могли общаться друг с другом посредством мобильной связи.
«Возможно, достаточно одного передатчика, а может быть, понадобится несколько», — говорит Кляйн.
Преимущество такой мобильной сети на Луне заключается в том, что между передатчиком и приемником нет необходимости в прямой видимости. Раньше это было необходимо, поскольку данные на Землю отправляли только отдельные космические аппараты. Кроме того, скорость передачи данных будет выше. Однако критики опасаются, что сигналы LTE с Луны могут потенциально создавать помехи для радиотелескопов на Земле.
Прежде чем построить крупномасштабную мобильную сеть на Луне, необходимо преодолеть нормативное препятствие: использование частот 4G на Луне является нарушением правил радиосвязи Международного союза электросвязи. У Nokia есть соответствующее разрешение для текущей миссии, однако в будущем придется выбирать другой диапазон частот.