Вскоре на Луне будет работать сеть LTE. Спутник связи будет отправлен на лунную орбиту уже 26 февраля.

Установка сети LTE на Луне планировалась уже давно. Vodafone планировал создать мобильную сеть 4G на Луне еще в 2019 году, а НАСА предложило финской компании Nokia 14 миллионов долларов за реализацию такого проекта в 2020 году. Теперь наконец соответствующий проект будет реализован.

На Луне будет сеть 4G от Nokia. Фото: Nokia

Совместно с частной космической компанией Intuitive Machines через несколько недель будет создана первая полнофункциональная сеть 4G на Луне. Intuitive Machines — компания, осуществившая первую коммерческую высадку на Луну. Однако их посадочный модуль «Одиссей» не совсем мягко приземлился на поверхность Луны. В процессе приземления он опрокинулся.

В ходе следующей миссии, запуск которой запланирован на 26 февраля, компания Intuitive Machines планирует доставить на спутник Земли посадочный модуль и луноход. Цель — исследовать место вблизи южного полюса Луны, где может быть обнаружен водяной лед. В ходе миссии на лунную орбиту также будет выведен спутник связи.

«Посадочный модуль образует базовую станцию и вышку сети LTE», — рассказал изданию Technology Review Тьерри Кляйн, президент Nokia Bell Labs Solutions Research.

Из-за суровых условий на поверхности Луны технологию пришлось полностью переработать. Компоненты системы должны быть защищены от радиации, экстремальных температур и вибраций во время взлета, полета и посадки. Солнечные панели обеспечивают энергию, необходимую для работы системы.

Мобильная сеть 4G предназначена для обеспечения связи между посадочным модулем и луноходом. Ожидается, что миссия продлится всего несколько дней. Нет необходимости оставаться там дольше, поскольку сам посадочный модуль, скорее всего, не переживет лунную ночь.

Фото: Nokia

Однако в будущем Nokia планирует создать более крупную сеть 4G или даже 5G. Что касается пилотируемых миссий «Артемида», то планируется также сделать скафандры астронавтов совместимыми с 4G, чтобы они могли общаться друг с другом посредством мобильной связи.

«Возможно, достаточно одного передатчика, а может быть, понадобится несколько», — говорит Кляйн.



Луноход предназначен для связи с посадочным модулем. Фото: Nokia

Преимущество такой мобильной сети на Луне заключается в том, что между передатчиком и приемником нет необходимости в прямой видимости. Раньше это было необходимо, поскольку данные на Землю отправляли только отдельные космические аппараты. Кроме того, скорость передачи данных будет выше. Однако критики опасаются, что сигналы LTE с Луны могут потенциально создавать помехи для радиотелескопов на Земле.

Прежде чем построить крупномасштабную мобильную сеть на Луне, необходимо преодолеть нормативное препятствие: использование частот 4G на Луне является нарушением правил радиосвязи Международного союза электросвязи. У Nokia есть соответствующее разрешение для текущей миссии, однако в будущем придется выбирать другой диапазон частот.