Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Французский термоядерный реактор установил новый рекорд, поддержав плазму более 22 минут
Этот прорыв важен для реактора ИТЭР, который впервые будет вырабатывать чистую энергию за счет ядерного синтеза.

Французский исследовательский реактор WEST (Wolfram Environment in Steady-state Tokamak) смог поддерживать плазму в течение более 22 минут. Этот показатель превышает последний рекорд, установленный ранее в этом году китайским реактором EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak).
Вольфрамовый тор исследовательского реактора WEST. Фото: CEA-IRFM
Китайским исследователям удалось добиться стабильной плазмы на протяжении 1066 секунд (более 17 минут). В пресс-релизе это событие было названо «важной вехой» для «искусственного солнца», как еще называют исследовательский реактор в Китае.

Исследовательский реактор на юге Франции побил этот рекорд на 271 секунду (или чуть более чем на 4,5 минуты). Как сообщил в пресс-релизе Французского комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA), тепловая мощность составила 2 мегаватта.
Плазма исследовательского реактора WEST. Фото: СЕА
В ближайшие месяцы исследовательская группа WEST планирует еще больше увеличить время работы и довести плазму до еще более высоких температур. Затем должны быть созданы условия для слияния атомных ядер в плазме.

На самом деле плазма представляет собой смесь частиц заряженных атомных ядер (обычно водорода в термоядерных реакторах) и свободных электронов. Эта смесь частиц настолько нагревается в реакторах, что ее приходится удерживать во взвешенном состоянии с помощью сильного магнитного поля, чтобы не повредить стенки реактора.

Цель состоит в том, чтобы нагреть обычно очень хрупкую плазму до температуры более 100 миллионов градусов по Цельсию. Затем атомные ядра начинают сталкиваться и сливаться друг с другом. При этом высвобождается энергия, которая, с одной стороны, дополнительно нагревает или стабилизирует плазму, а с другой стороны, генерирует дополнительный пар, который приводит в действие паровую турбину и, таким образом, вырабатывает электроэнергию.

Неизвестно, какой температуры достигла плазма во время последнего рекорда. Вероятно, она значительно ниже 100 миллионов градусов по Цельсию. Только в прошлом году на WEST была зафиксирована 6-минутная плазма с температурой 50 миллионов градусов. Реактор EAST в Китае уже достиг 1000-секундной плазмы с температурой 70 миллионов градусов в конце 2021 года.

Тем не менее французские исследователи говорят о «важном прорыве». 

«Эти превосходные результаты прокладывают путь для реализации проекта ИТЭР», — заявила директор CEA Анн-Изабель Этьенвр.

Международный исследовательский реактор ИТЭР, который в настоящее время также строится на юге Франции, должен стать первым исследовательским реактором, который будет вырабатывать больше энергии, чем необходимо для нагрева плазмы.

#технологии #энергетика #франция #термоядерный реактор
Источник: cea.fr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
4
Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
1
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
4
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
2
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
3
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
11
Китайская компания разработала портативную консоль с E-ink дисплеем специально для текстовых игр
1
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
1
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
+
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
12
Pirate Yakuza in Hawaii получила 80 баллов на Metacritic
+
LG Display запускает массовое производство OLED-панелей с разрешением 5120х2160 пикселей
+
Пользователь Reddit сумел приобрести RTX 5070 Ti за 1300 долларов до официального релиза
4
Steam удаляет вредоносную игру и предлагает переустановить операционную систему
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
12
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
84
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
479
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
6
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
1
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
+

Сейчас обсуждают

Alex PAW
10:39
ага... а то что миллион уже в земле - это фигня
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Эдуард Кирсанов
10:39
Вы, вероятно, измерили напряжение Х.Х. на оригинальной трансформаторной зарядке.
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
Alex PAW
10:39
волю своего народа? это которого, что Тису переплыть пытается? что в Канаде тявкает? или что по домам прячется, так как на улице тебя в бусик запихают и умирать отправят, ибо на фронте жить минут 40 в...
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Гоги Колпинский
10:38
Общая численность украинских вооруженных сил в ближайшее время может составить 1,3 млн человек. Такие данные привел журналист ВГТРК Владимир Соловьев.
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Alex PAW
10:38
недостарана, была с самого начала, как и куча бывших республик СССР - они самостоятельно нежизнеспособны! гимн есть... флаг есть - а страны НЕТ
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Кверт1919
10:38
Оставить про запас а самому эксплуатировать новую систему. У меня есть старый ноутбук 15 летний, полностью готов для работы, лежит на всякий случай
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Alex PAW
10:37
опасен? да... бешеная собака опасна, силен? хрен там
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Alex PAW
10:36
масштабное? кем??? людей нет, потери превышают улов людоловов в разы
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Гоги Колпинский
10:36
Демократия — это не только выборы, но и ежедневное участие граждан в защите своей страны. Если Украина для вас — «недострана», то, возможно, стоит задуматься, почему она 10 лет сопротивляется агрессии...
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Alex PAW
10:35
они в Румынии выборы отменили - срали они на легитимность кого либо вообще... Зелебоба делает то, что им надо, только делает хреново, но другого такого идиота им не найти
Некоторые страны Европы поддержали Зеленского после слов Трампа о его нелегитимности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем