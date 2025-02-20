Разведка выявила «иностранные службы, в том числе дружественные Австралии», которые проявляют живой интерес к программе разработки подводных лодок.

Завершив свою программу по созданию атомных подводных лодок Attack («Атака»), Австралия должна получить восемь атомных ударных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS, заключенного с США и Великобританией.







Австралийский флот должен получить три подводные лодки типа «Вирджиния» с 2032 года. Затем Австралия получит пять подводных лодок из Великобритании, которые заменят подводные лодки типа «Астьют» (Astute), в настоящее время развернутые Королевским флотом.

Проблема в том, что ВМС Австралии могут столкнуться с проблемами на флоте, поскольку продление срока службы шести подводных лодок класса «Коллинз» не гарантировано.

Кроме того, нет уверенности в том, что Соединенные Штаты смогут поставить три обещанных «Вирджинии», учитывая, что ВМС США уже испытывают трудности с получением заказанных ими кораблей: американская военно-морская промышленность не смогла увеличить темпы производства. Однако Канберра пообещала выделить 3 миллиарда долларов, чтобы преодолеть трудности. Первый транш в размере 500 миллионов был выплачен 7 февраля.

Между тем, будущая программа создания атомных подводных лодок вызывает любопытство зарубежных стран, в том числе и «дружественных». Именно это и заявил 19 февраля Майк Берджесс, директор австралийской внутренней разведки (ASIO – Australian Security Intelligence Organisation).

Так, в своей речи, в которой он предупреждал об «ухудшении» национальной безопасности, Берджесс заявил, что ASIO выявила «иностранные службы, в том числе дружественные Австралии», которые проявляют живой интерес к программе AUKUS.

«Многие страны неустанно ищут информацию о наших военных возможностях. Сотрудники обороны подвергаются индивидуальным нападениям, в том числе в Интернете», — заявил директор ASIO.

«Некоторые недавно получили подарки от своих международных коллег. В этих подарках содержались скрытые устройства слежения», — добавил он, не вдаваясь в подробности.

По его словам, эти иностранные службы стремятся выяснить, как Австралия будет использовать свои будущие национальные резервные системы, и может ли страна «подорвать доверие своих союзников».

Разведка Австралии опасается «потенциального саботажа в случае усиления напряженности в регионе».

Вполне вероятно, что за шпионажем стоят китайские спецслужбы, тем более что Пекин раскритиковал пакт AUKUS сразу же после его объявления, в частности, сославшись на нарушения правил нераспространения ядерного оружия. Что не лишено оснований, учитывая, что для работы реакторов американских и британских субмарин необходим уран военного качества (т.е. обогащенный более чем до 90%).