Экзопланета Wasp-121b известна своими экстремальными условиями: сверхвысокими температурами и дождями из железа. Тем не менее, первое трехмерное изображение атмосферы поразило исследователей.

С момента своего открытия в 2015 году экзопланета Wasp-121b (также известная как Тайлос) продолжает удивлять исследовательское сообщество своими экстремальными условиями. Планета, расположенная в 900 световых годах от Земли, представляет собой так называемый класс горячих юпитеров (горячие юпитеры — класс экзопланет с массой порядка массы Юпитера, то есть 1,9⋅1027 кг.).

Трехмерная структура атмосферы экзопланеты Тайлос (Wasp-121b). Изображение: ESO

Wasp-121b совершает оборот вокруг своей звезды на близком расстоянии всего за 30 дней. Из-за своей непосредственной близости планета всегда обращена к звезде одной и той же стороной. Днем температура чрезвычайно высока и достигает около 3000 градусов по Цельсию. На ночной стороне температура значительно «холоднее» — около 1500 градусов.

Из-за сильной жары и перепадов температур вода на Wasp-121b светится, а также дуют сильные ветры. Кроме того, облака там состоят не из воды, а в основном из металлов, таких как железо, и сообщается, что там идут дожди из этих образований.

Исследователи еще больше были поражены трехмерными наблюдениями атмосферы — первыми в истории для экзопланеты.

Согласно исследованию, атмосфера на планете состоит как минимум из трех слоев, в которых преобладают совершенно разные ветровые условия. В струйном течении такой материал, как испаренное железо, разносится вокруг экватора.

Между тем, в нижних слоях атмосферы газ (натрий) переносится с горячей стороны на более холодную. В верхней части атмосферы также существуют звездообразные ветры, состоящие из водорода.

Скорость чрезвычайно быстрых штормов может достигать 100 000 километров в час.

Еще одним сюрпризом для исследователей стало то, что наблюдения показали присутствие титана под струйным течением. В предыдущих наблюдениях исследователи пришли к выводу, что этот элемент отсутствует.





