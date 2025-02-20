Новый телефон среднего класса от Apple был представлен 19 февраля. Он поставляется с урезанными функциями, но при этом достаточно дорого стоит.

После многих лет слухов и домыслов о новинке компания Apple представила новый iPhone среднего класса. iPhone 16e является преемником модели SE 2022 года.



Обновление бюджетной серии смартфонов давно назрело. iPhone SE уже устарел даже на момент своего выхода — особенно в плане камеры, дисплея и дизайна. Недавно его прекратили продавать в Европе, поскольку он был оснащен портом Lightning, но в ЕС теперь требуется наличие интерфейса USB-C во всех устройствах.

Новым названием Apple хочет не просто обозначить перезагрузку своей бюджетной серии. Наименование iPhone 16e также призвано показать, что новый телефон среднего класса становится ближе к обычным iPhone.

Новый iPhone 16e — это совершенно новое устройство, а не просто обновленный iPhone SE. Среди самых важных обновлений устройства Apple стоит выделить 7.

1. Новый, но знакомый дизайн

Дизайн iPhone 16e является новым только если сравнивать с iPhone SE (2022). 16e очень похож на iPhone 14: плоский дисплей, плоские края, слегка закругленные углы.

Кнопка «Домой» со встроенным Touch ID отсутствует. Таким образом, Apple прекращает поддержку функции, существовавшей 18 лет, а также убирает кнопку «Домой» и связанные с ней элементы управления.

Вместо этого iPhone 16e оснащен FaceID. Датчики распознавания лиц и селфи-камера размещены в вырезе дисплея.

Вырез на экране также является элементом дизайна на передней панели, который наиболее ярко отличает новый iPhone 16e от текущих моделей iPhone 16. Рамка вокруг дисплея немного шире.







2. Камера





У нового iPhone 16e всего один объектив — 48-мегапиксельная камера. По сути, это та же камера, что используется в iPhone 15. Широкоугольной камеры нет.



3. Дисплей

Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма. Это OLED-экран с разрешением 1170 x 2532 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Apple не указывает значение максимальной яркости.

Apple в 2025 году по-прежнему будет полагаться на частоту обновления 60 Гц. У обычного iPhone 16 частота обновления составляет всего 60 Гц, и среднебюджетное устройство 16e не может превзойти более дорогой iPhone.



4. Процессор и память

Функции Apple Intelligence (ИИ) также будут работать на более дешевой модели 16e. Это значит, что в нем должен работать соответствующий чип. Итак, iPhone 16e работает на процессоре A18, на котором основан и iPhone 16.

Единственное отличие: графический процессор в 16e имеет только 4 ядра, а в iPhone 16 — 5 ядер. Тот факт, что имеется процессор A18, означает увеличение долговечности и более длительный период поддержки обновлений программного обеспечения.

Хотя Apple не предоставляет никакой информации о памяти, модель 16e должна быть оснащена не менее 8 ГБ оперативной памяти — минимальное требование для функций ИИ. Минимальный объем памяти для 16e составляет 128 ГБ. Доступны варианты с объемом 256 ГБ и 512 ГБ.



5. Подключения, кнопки и новый модем

У модели 16e есть порт USB-C. Он оснащен кнопкой действия, которая заменяет классический тумблер «звонок/отключение звука». У нового устройства нет кнопки управления камерой, как в моделях iPhone 16.

iPhone 16e — первый телефон Apple, оснащенный встроенным модемом. Apple C1 — первый сотовый модем, разработанный Apple. Apple утверждает, что это самый энергоэффективный модем из когда-либо существовавших в iPhone.



6. Аккумулятор

Apple традиционно не разглашает информации относительно подробностей об аккумуляторе. Поэтому неясно, какова емкость аккумулятора и с какой силой тока его можно заряжать. Ясно одно: аккумулятор можно заряжать беспроводным способом. iPhone 16e совместим с магнитными зарядными устройствами MagSafe.

7. Цена

Цена немного разочаровывает. В последние месяцы инсайдеры говорили о том, что iPhone среднего класса будет стоить чуть более $500. Однако, судя по всему, цена за версию на 128 ГБ составляет $740.

iPhone 16e (128 ГБ): $740

iPhone 16e (256 ГБ): $875

iPhone 16e (512 ГБ): $1135

Это означает, что 16e не намного дешевле обычного iPhone 16 и примерно в том же ценовом диапазоне, что и iPhone 15. iPhone 16e в Европе и США можно предварительно заказать с 21 февраля. Он будет доступен в магазинах с 28 февраля.