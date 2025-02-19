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kosmos_news
Airbus ведет переговоры о продаже транспортных самолетов A400M в Объединенные Арабские Эмираты
В свзяи с этим, Airbus также ведет переговоры с партнерами из Эмиратов с целью размещения части производства в ОАЭ.

Для Airbus крайне важно получить новые контракты на транспортный самолет A400M «Atlas», чтобы иметь возможность удовлетворить загрузку своих производственных линий, которые, скорее всего, остановятся в 2028 году. Тем более, что по крайней мере две страны-заказчика, являющиеся первыми в этой программе поставок, а именно Франция и Испания, рассматривают возможность сокращения количества изначально заказанных самолетов.

На данный момент для модернизации своей военно-транспортной авиации ряд европейских стран, таких как Нидерланды, Чехия и Австрия, отдали предпочтение самолету C-390 «Millenium» бразильского производителя Embraer, а не A400M и C-130J Hercules компании Lockheed-Martin.

Сообщается, что к ним присоединится и Польша, если только она в конечном итоге не выберет самолеты производства Airbus, как недавно заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Тем не менее, ограничительная политика Берлина в отношении экспорта военной техники может отчасти объяснять трудности с поиском покупателей A400M за рубежом.

Во всяком случае, именно это заявил в феврале 2023 года генеральный директор Airbus Defence & Space Майкл Шельхорн. 

«Несколько стран проявляют интерес к A400M. К сожалению, у нас возникли трудности со своевременным получением немецких экспортных лицензий», — сказал он. 

И это при том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты регулярно упоминались среди потенциальных клиентов.

С тех пор Германия смягчила свою политику. Это вновь поставило на повестку дня возможный контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые рассматривают возможность приобретения от восьми до десяти самолетов A400M для замены самолетов C-130H Hercules ВВС Эмиратов. Об этом сообщил Герд Вебер, руководитель программы A400M компании Airbus, ежедневной газете The National в кулуарах выставки вооружений IDEX 25, которая в настоящее время проходит в Абу-Даби.

Поэтому Airbus намерена сделать все необходимое, чтобы убедить правительство Эмиратов, в частности, привлекая местную промышленность (Strata Manufacturing и Ammroc) к производству и обслуживанию самолета A400M.

«Мы ведем интенсивные переговоры с нашими партнерами из Эмиратов с целью размещения части производства в ОАЭ. Мы даже намерены обеспечить, чтобы часть первичной производственной системы осуществлялась именно там», — сказал Вебер. 

Но при условии, что будет заказ на A400M. Что касается Саудовской Аравии, то, по словам Вебера, ведутся переговоры о покупке от пятнадцати до двадцати самолетов A400M.

«В Объединенных Арабских Эмиратах этот процесс очень продвинут. В Саудовской Аравии это, вероятно, займет больше времени», — сказал представитель Airbus.

Контракт с Министерством обороны Эмиратов может быть подписан к концу этого года.

#авиация #airbus #объединенные арабские эмираты #a400m #транспортные самолеты
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