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kosmos_news
Apple вскоре может изменить свой картографический сервис для получения дополнительной прибыли
Apple может отказаться от использования собственного картографического приложения в существующем виде. По словам инсайдеров, предварительные обсуждения уже ведутся.

Конкурируя с Google и его популярным приложением Google Карты (Google Maps), более десяти лет назад компания Apple запустила собственный картографический сервис: Карты Apple (Apple Maps). С момента выхода Apple Maps, за который своё время Тиму Куку пришлось даже извиниться, в приложении многое изменилось. Приложение теперь стало хорошей альтернативой Google Картам на iPhone. Однако Apple вскоре может потерять одно преимущество, как сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
В будущем Apple Maps сможет финансировать себя за счет рекламы в приложении
Инсайдеры сообщают, что Apple думает о новых способах сделать свой картографический сервис более прибыльным. Именно поэтому сейчас возникла идея добавить рекламу в Apple Maps. Пока что пользователи iPhone от этого избавлены, в то время как все пользователи Google Maps регулярно видят спонсорский контент в верхней части результатов поиска.

Похожая ситуация может возникнуть и с Apple Maps. Например, если пользователи ищут рестораны поблизости на карте, то первыми отображаются компании, которые оплатили эту позицию в результатах поиска. Сообщается, что в дополнение к этой идее Apple также рассматривает возможность более заметного выделения спонсируемых компаний на карте.

Однако эти идеи, вероятно, все еще находятся на очень ранней стадии. В настоящее время компания не уверена на 100%, следует ли вводить монетизацию Apple Maps. Соответственно, ни одному разработчику пока не была оказана помощь в создании технической основы для монетизации в приложении.

Однако Google уже доказал на примере своего сервиса, что бизнес по рекламе картографических сервисов приносит прибыль. По данным Center AI, к 2023 году около 82 процентов доходов картографического сервиса поступило только от рекламы. Компания не раскрыла долю Карт в общем доходе Google. Однако эксперты ожидают, что в 2025 году объем прибыли составит около 11,1 млрд долларов (по данным Business of Apps).


#apple #технологии #google #сервис #карты
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