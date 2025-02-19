Компания AVM представляет новые ретрансляторы Fritz, которые предназначены для обеспечения домашней сети полноценным Wi-Fi. Это не совершенно новые модели, а скорее была стратегическая смена названия.

Производитель AVM в основном известен своими продуктами из серии маршрутизаторов Fritzbox. Помимо популярных маршрутизаторов, существует множество других продуктов, например, усилители сигнала (репитеры, ретрансляторы) Fritz. Они соединены с маршрутизаторами и таким образом расширяют сеть WLAN.

AVM представляет два репитера, но они не совсем новые

Компания AVM представила еще два ретранслятора Fritz. Соответствующий пресс-релиз подготовлен к Всемирному мобильному конгрессу в Барселоне, который пройдет с 3 по 6 марта 2025 года. Компания AVM хочет более подробно представить Fritz 2700 и 1700 на выставке. Оба ретранслятора поддерживают новый стандарт Wi-Fi 7, который обещает меньшую задержку и большую скорость.

В случае Fritz 2700 будет обеспечена скорость WLAN до 5760 Мбит/с в сети с частотой 5 гигагерц и до 688 Мбит/с в сети с частотой 2,4 гигагерца. Также имеется порт 2,5 Гбит/с LAN, который можно использовать для подключения устройств к интернету по кабелю. Fritz 1700 также обеспечивает скорость 688 Мбит/с по соединениям 2,4 ГГц. Однако при 5-гигагерцевом соединении скорость достигает всего 2880 Мбит/с. Кроме того, встроенный порт LAN ограничен максимум одним гигабитом.

Как впервые сообщил блог Caschy, два репитера Fritz от AVM не являются совершенно новыми моделями. На самом деле, производитель уже анонсировал два ретранслятора на выставке IFA 2024. В то время Fritz 2700 еще назывался 2400 W7, а Fritz 1700 — 1200 W7.

С этим изменением AVM убирает более очевидную маркировку продуктов с поддержкой Wi-Fi 7, но приближает названия двух ретрансляторов к общепринятому наименованию собственной линейки продукции. Это делает Fritz 2700 преемником модели 2400, а Fritz 1700, скорее всего, в долгосрочной перспективе заменит модель 1200 с поддержкой Wi-Fi 6.