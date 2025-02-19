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Google планирует усовершенствовать биткоин-кошельки и интегрировать транзакции BTC в свои сервисы
Технологический гигант Google планирует более простые криптовалютные кошельки и безопасные транзакции BTC — это шаг к массовому принятию биткоина.

Google, по-видимому, активно работает над снижением барьеров для пользователей криптовалют. Об этом 18 февраля на мероприятии «Bitcoin Tech Carnival» в Гонконге сообщил сотрудник компании Кайл Сонг. Среди прочего, технологическая группа планирует усовершенствовать биткоин-кошельки и интегрировать транзакции BTC в сервисы Google.


Сонг указал на запуск биткоин-ETF в январе 2024 года как на ключевой фактор растущего интереса к криптовалюте среди крупных технологических компаний. В частности, ETF BlackRock, IBIT, привлек новые потоки капитала и является самым быстрорастущим ETF в истории. По его словам, это развитие облегчило таким компаниям, как Google, выход на рынок биткоина.

Чтобы еще больше стимулировать внедрение биткоина, Google в настоящее время изучает способы упрощения доступа к нему для пользователей. Сон объяснил, что существующие кошельки слишком сложны для многих пользователей. Поэтому Google хочет предложить решения для кошельков, которые можно, например, привязать к существующим аккаунтам Google. Это позволит пользователям осуществлять транзакции в биткоинах так же легко, как и традиционные онлайн-платежи через PayPal или Google Pay.

Кроме того, Google изучает новые меры безопасности для повышения доверия к ончейн- и офчейн-решениям. Сон упомянул использование так называемых «доказательств с нулевым разглашением» как потенциальное решение для повышения надежности и безопасности. Это криптографические процедуры, которые позволяют проверить утверждение, не раскрывая лежащие в его основе данные. Например, при интеграции биткоина их можно использовать для безопасного подтверждения транзакций или идентификационных данных без раскрытия конфиденциальной информации.

В то время как в последние месяцы финансовый сектор стал все больше узнавать о биткоине и начал активно заниматься этой темой, BTC теперь, похоже, все больше оказывается в центре внимания технологической индустрии. Благодаря сочетанию новых финансовых продуктов, таких как биткоин-ETF, и технологических достижений таких компаний, как Google, интеграция биткоина в повседневную жизнь многих людей становится все проще.

Давно известно, что в крипто- и блокчейн-стартапы инвестируют не только крупные инвесторы, такие как Andreessen Horowitz, Tiger Global или Softbank, но и ведущие корпорации и банки. Согласно анализу Blockdata, в котором используются данные CB Insights, материнская компания Google Alphabet является крупнейшим поставщиком CVC (корпоративный венчурный капитал) в криптопространстве, инвестировав в криптокомпании $1,5 млрд только за один год.

Alphabet инвестировала в Fireblocks, Dapper Labs, Digital Currency Group и Voltage через свои дочерние компании с венчурным капиталом. Вторым по значимости криптоинвестором является управляющий активами BlackRock, который участвует в проектах производителей стейблкоинов и Anchorage. Крупные банки Morgan Stanley, BNY Melon и Goldman Sachs, а также цифровые гиганты Microsoft, PayPal и Tencent также очень активны. Тем не менее, эти корпоративные венчурные капиталисты предоставляют лишь часть инвестиций в криптокомпании.

Сон оставил открытым вопрос о том, когда и как именно Google будет реализовывать свои планы и проекты.


#google #криптовалюты #биткоин #компании #alphabet
Источник: bloomingbit.io
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