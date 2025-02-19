Представленная 18 февраля модель ИИ, которая была создана с помощью центра обработки данных Colossus в Мемфисе, в настоящее время превосходит всех конкурентов, опережая Google, OpenAI и DeepSeek.

Илону Маску удалось за очень короткое время профинансировать свой стартап в сфере искусственного интеллекта xAI в размере 12 миллиардов долларов и превратить его в одного из ведущих игроков в сфере искусственного интеллекта. Презентация новейшей модели искусственного интеллекта Grok-3, обученной с помощью суперкомпьютера Colossus, показывает, что команда Маска способна превзойти даже таких крупных игроков, как OpenAI и Google.

Илон Маск с сотрудниками xAI на презентации Grok-3. Фото:xAI

Модель искусственного интеллекта Grok-3 была обучена с использованием 200 000 графических процессоров H100 от Nvidia, обладает возможностями рассуждения, может генерировать и анализировать изображения, поставляется с функцией DeepSearch для анализа интернет- и X-контента и сначала будет доступна премиум-пользователям X, а затем на grok.com и через API. Лучшая полная версия под названием «SuperGrok» стоит 30 долларов в месяц.

Модель ИИ в настоящее время занимает первое место в рейтинге Chatbot Arena. Это означает, что при выполнении таких задач, как кодирование, творческое письмо или выполнение инструкций, Grok-3 справляется лучше, чем ведущие модели от Google (Gemini 2.0 Pro), OpenAI (GPT-4o или o1), DeepSeek (R1) или Anthropic (Claude 3.5 Sonnet). В связи с этим на рынке неожиданно появился новый важный игрок, который предлагает Grok-3 не только конечным потребителям в форме чат-бота, но вскоре предоставит ИИ и корпоративным клиентам через API.

Однако в Европе и Великобритании Grok недоступен как отдельное решение в интернете или как приложение для смартфонов. Ожидается, что приложение Grok для iPhone появится в App Store 28 февраля и уже доступно для предварительного заказа.

Grok-3 — еще один пример инструментов ИИ, которые на момент запуска недоступны в Европе. Среди прочего, некоторые модели Llama, Apple Intelligence или видеомодель Sora от OpenAI недоступны в странах ЕС по разным причинам (защита данных, авторские права и т. д.).

Что особенно примечательно, так это скорость, с которой xAI вывела свои модели ИИ на лидирующие позиции. Grok-1 был запущен в ноябре 2023 года, в тот же год, когда Маск впервые сформировал стартап в области искусственного интеллекта. В августе 2024 года последовал Grok-2, а в феврале 2025 года — Grok-3. За это время xAI привлекла сумму в 12,4 млрд долларов венчурного капитала, большая часть которого пошла на строительство центра обработки данных Colossus в Мемфисе с 200 графическими процессорами Nvidia H100.

В настоящее время xAI находится в процессе привлечения еще десяти миллиардов долларов, а его оценка составляет 75 миллиардов долларов. Для сравнения: на данный момент OpenAI привлекла около 22 миллиардов долларов и планирует получить еще 40 миллиардов долларов от Softbank в рамках проекта Stargate. С момента своего основания в 2021 году Anthropic привлекла около 15 миллиардов долларов, в основном от Amazon и Google. OpenAI и Anthropic готовятся выпустить свои новейшие модели искусственного интеллекта — GPT-4.5 и Claude-4 соответственно.