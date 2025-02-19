Ожидается, что платформа UltraQLC преодолеет отметку в 1 ПБ для твердотельных накопителей. Первый UltraQLC SSD будет выпущен в этом году.

Компания Sandisk рассказала о своих планах на будущее на мероприятии для инвесторов. Одной из новинок является UltraQLC.

Sandisk DC SN670. Фото: Sandisk

Ожидается, что эта платформа обеспечит емкость хранения до 1 петабайта, то есть 1024 терабайта или 1,08 миллиона гигабайт. Эта интегрированная платформа использует BICS 8 QLC 3D NAND от Sandisk. Новинкой является улучшенный контроллер памяти с 64 каналами NAND, созданный специально для UltraQLC.

Контроллер использует специальные аппаратные ускорители для снижения нагрузки на прошивку. Это делается для того, чтобы избежать задержек, обеспечить более высокую пропускную способность и повысить надежность. Проще говоря, несмотря на огромный объем хранилища, твердотельные накопители UltraQLC должны быть быстрее предыдущих моделей SSD.

Sandisk DC SN670. Фото: Sandisk

Контроллер также регулирует потребление энергии в зависимости от текущей нагрузки. Это направлено на экономию электроэнергии, что особенно актуально для центров обработки данных. В целом, твердотельные накопители UltraQLC в настоящее время предназначены только для центров обработки данных и поэтому будут появляться под наименованием продукта DC (Data Center).

Первый твердотельный накопитель UltraQLC будет использовать чипы NAND емкостью 2 ТБ, что обеспечит общую емкость хранилища 128 ТБ. Он будет выпущен под названием DC SN670. Sandisk обещает, что скорость чтения на 68 процентов выше, а скорость записи на 55 процентов выше по сравнению с твердотельными накопителями емкостью 128 ТБ от «ведущих поставщиков».

Фото: Sandisk

Ожидается, что DC SN670 поступит в продажу в конце этого года. После этого объемы хранилища продолжат увеличиваться: 256 ТБ (2026) и 512 ТБ (2027). Через несколько лет должен быть достигнут объем в 1 ПБ.