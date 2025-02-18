Россия делает ставку на лазерное оружие: речь идёт об оружии направленной энергии, излучающем энергию в заданном направлении для достижения летального или нелетального эффекта.

В настоящее время в Абу-Даби проходит выставка вооружений IDEX 2025. Вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что ведется работа над лазерным оружием.

ЗРПК «Панцирь» модернизируют с помощью лазерного оружия. Фото: Mil.ru/Армия России

«Лазерное оружие уже находится в стадии разработки. В комплексе с другими вещами оно в ближайшем будущем будет использоваться «Панцирем»», — цитирует Мантурова портал Eurasiantimes.

Он не приводит никаких подробностей, таких как мощность лазерного оружия в киловаттах или какой вариант ЗРК «Панцирь» получит так называемое энергетическое оружие (оружие направленной энергии, излучающее энергию в заданном направлении для достижения летального или нелетального эффекта).

«Панцирь» — международное название этой системы вооружения. ЗРПК предназначен для защиты сухопутных войск и транспортных подразделений от атак с воздуха.

Первый прототип «Панциря» был завершен в 1994 году и представлен в 1995 году. Впоследствии строительство было приостановлено. Заказ на 50 «Панцирь-С1» из Объединенных Арабских Эмиратов обеспечил продолжение разработки. Таким образом, «Панцирь» считается первой российской системой вооружения, разработка которой в некоторой степени финансировалась из-за рубежа.

Первые образцы были доставлены в Эмираты в 2007 году. Россия сама приняла на вооружение «Панцирь-С1» в 2012 году. Всего через 3 года появилась усовершенствованная версия «Панцирь-С2».

«Панцирь» — система противовоздушной обороны малой и средней дальности. Это автономная система с собственным радаром, системой управления огнем и инфракрасной головкой самонаведения. «Панцирь» вооружен 12 управляемыми ракетами 9М335. Для снижения стоимости ракета не имеет головки самонаведения. Вместо этого «Панцирь» передает координаты цели ракете по радиосвязи. Это возможно при запуске до 4 ракет одновременно. Дальность стрельбы 9М335 составляет до 18 км.

Для ближнего боя «Панцирь» оснащен двумя 30-мм пушками типа 2А38М. У каждой из них находится 700 патронов. Стрелок может выбирать между несколькими типами боеприпасов, такими как осколочно-фугасные или бронебойные. Благодаря бронебойным боеприпасам «Панцирь» может применяться и против наземных целей, например, легкобронированной техники.

Дальность стрельбы пушек составляет до 4 км в зависимости от типа боеприпасов. Максимальная скорострельность составляет 2500 выстрелов в минуту на пушку. За одну секунду выстреливается 83 снаряда.

Обычно «Панцирь» размещается на 4-осном автомобиле КамАЗ-6560. Эмираты остановили свой выбор на грузовике MAN. Его также можно установить на шасси танка или использовать стационарно — например, на крышах домов для защиты важных зданий.

«Панцирь» на шасси танка (CC BY-SA 3.0). Фото: Wikimedia Commons

Новейший вариант в российской армии — «Панцирь-СМ». Новые ракеты увеличат дальность полета до 40 км. Старые варианты С1 и С2 можно модернизировать до стандарта СМ.

В 2024 году была представлена будущая версия «Панцирь-СМД-Е», не имеющая пушек. Вместо этого имеется комбинация ракет 9М335 и ракет малой дальности, специально разработанных для поражения беспилотников. СМД-Э мог нести около 7 обычных ракет и 20 ракет малой дальности. В качестве альтернативы он может быть оснащен 48 ракетами малой дальности, если исключить 9М335.

Лазерное оружие было бы особенно подходящим для СМД-Е, поскольку теоретически оно имеет «бесконечный» боезапас. Система ПВО продолжала бы функционировать даже в случае запуска всех ракет.

Недостатком современного лазерного оружия является то, что плохая погода и дым снижают его эффективность, а также то, что после определенного периода работы его необходимо охлаждать, чтобы избежать необратимых повреждений. В зависимости от модели это может произойти менее чем через минуту после стрельбы или через несколько минут.

Мантуров, говоря о новом оружии, также упомянул «другие вещи». Предположительно, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, таких как направленные глушилки. Они предназначены для того, чтобы прервать радиосвязь между дроном и оператором соответствующего БПЛА.