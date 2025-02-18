Компания Firefly Aerospace получила контракт от Космических сил США на проведение миссии Victus Sol. Это еще одна миссия, организованная американскими военными в рамках программы Tactically Responsive Space.

В середине февраля Командование космических систем (SSC) объявило о заключении контракта с Firefly Aerospace на общую сумму $21,8 млн. Американские военные будут использовать ракету Alpha для выполнения миссии под названием Victus Sol. Это третий заказ для Firefly Aerospace в рамках программы Tactically Responsive Space (TacRS).

Фото: Firefly Aerospace

Целью программы TacRS является обеспечение Объединенных сил США возможностями быстрого реагирования в космосе. Миссии демонстрируют способность военных быстро развертывать спутники в кризисных ситуациях национальной безопасности.

Подробная информация о полезной нагрузке, точных целях отдельных миссий и графике запусков обычно остаются засекреченными. Первая из них, названная Victus Nox, стала демонстрационной миссией и была осуществлена в 2023 году. Ее целью был запуск прототипа спутника на орбиту Земли с помощью ракеты Alpha всего за 24 часа. Весь процесс от заказа до запуска занял 27 часов.

Следующая миссия, Victus Haze, запланирована на 2025 год. В ее рамках, также на борту системы-носителя Alpha, на орбиту будет выведен спутник, построенный True Anomaly. Дополнительной задачей этой миссии станет попытка отразить имитируемую космическую угрозу в реальном времени. Задача включает в себя маневр сближения с отдельным блоком, который будет создан Rocket Lab и запущен на борту ракеты Electron.

Victus Sol будет опираться на уроки, извлеченные из миссий Victus Nox и Victus Haze. Firefly выполнит другие правительственные и коммерческие миссии, одновременно поддерживая готовность ракеты Alpha к миссии Космических сил Victus Sol. Затем, в неизвестное время, Космические силы уведомят Firefly о необходимости запуска для вывода полезной нагрузки на орбиту.

На протяжении многих лет руководители вооруженных сил США указывали на возможность использования коммерческих космических инноваций для противодействия растущим угрозам, в первую очередь со стороны Китая и России. Учения TacRS направлены на подготовку Космических сил США к быстрому реагированию на потенциальный вооруженный конфликт.

Созданная в 2014 году система запуска Alpha компании Firefly Aerospace способна доставлять чуть менее 1 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 745 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту. Это двухступенчатая ракета высотой около 30 м и диаметром обтекателя 2,2 м. Она была разработана для коммерческого обслуживания полетов легких спутников.

Первый сегмент системы содержит четыре двигателя Reaver, работающих на смеси керосина RP-1 и жидкого кислорода. Вторая ступень питается от одного блока Lightning, использующего то же топливо. На сегодняшний день Alpha совершила пять полетов, ряд из которых закончились неудачами. В ходе последней миссии было успешно запущено восемь малых спутников в рамках финансируемой НАСА миссии Noise of Summer.

Это также был первый полет ракеты с декабря 2023 года, когда отказала верхняя ступень Alpha, из-за чего полезная нагрузка Lockheed Martin оказалась на неправильной орбите. Тем временем Firefly Aerospace удалось подписать контракт со Шведской космической корпорацией. Благодаря контракту компания сможет осуществлять запуски ракет Alpha с недавно открытого космодрома в космическом центре Эсрейндж в Кируне.