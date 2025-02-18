Лунный модуль Blue Ghost 1 успешно совершил облет Луны. 2 марта он попытается приземлиться.

Компания Firefly Aerospace подтвердила, что ее лунный модуль Blue Ghost 1 вышел на орбиту вокруг естественного спутника Земли. В подтверждение того, что эта важная веха миссии достигнута, были опубликованы фотографии и видео, снятые зондом. Чуть больше чем через две недели посадочный модуль попытается совершить посадку на поверхность Луны.

Фотография Луны, сделанная посадочным модулем Blue Ghost 1. Фото: Firefly Aerospace

Компания не раскрывает подробности об орбите, но имеющаяся информация позволяет предположить, что посадочный модуль находится на высоте от 150 до 5673 километров над Луной. Теперь Blue Ghost 1 выполнит ряд маневров, которые подготовят его к этапу посадки. В этом году это должно произойти второго марта. Он несет 10 полезных нагрузок НАСА в рамках программы коммерческих лунных грузов (CLPS).

Длина посадочного модуля Blue Ghost 1 составляет 2 метра, а диаметр — 3,5 метра. Он способен доставлять на поверхность Луны до 150 кг. Firefly Aerospace предлагает в общей сложности более 10 м2 пространства для различных типов полезных нагрузок, включая луноходы. В ходе своей миссии аппарат приземлится в Море Кризисов (лат. Mare Crisium), представляющем собой низменную равнину на Луне. Он должен работать в течение полных лунных суток или около 14 земных дней.

Blue Ghost начал свою миссию под названием «Призрачные гонщики в небе» 15 января этого года. Он был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Интересно, что это был не единственный лунный модуль, запущенный в ходе этого полета. Кроме того, на борту находился японский космический аппарат под названием Resilience.

Недавно компания ispace объявила, что ее посадочный модуль успешно облетел Луну, пролетев на высоте 8400 километров от ее поверхности. Это вторая миссия программы посадочного модуля Hakuto-R. Первая закончилась неудачей, поскольку модуль разбился на заключительном этапе миссии. Пока ispace не объявила запланированную дату приземления Resilience.

За последние годы было несколько попыток высадки на Луну со стороны государственных и частных организаций. Успехи последнего особенно важны для развития отрасли. Первым частным зондом, достигшим Луны, стал Nova-C компании Intuitive Machines. Компания планирует запустить к Луне свой второй посадочный модуль под названием «Афина». Стартовое окно миссии начинается 26 февраля.





