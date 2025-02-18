Apple активно работает над улучшением Siri. Предполагается, что помощник обзаведется новыми функциями и навыками ИИ. Однако в настоящее время становится очевидным, что разработка может занять больше времени.

Первоначально Apple анонсировала улучшенную версию Siri в июне 2024 года. Обновление позволит Siri искать информацию в приложениях и редактировать изображения с помощью голосовых команд. Недавно появились предположения, что новая версия Siri выйдет вместе с iOS 18.4 в апреле 2025 года. Однако теперь появилась информация, свидетельствующая о переносе выпуска обновления.







Информация поступила от инсайдеров, которые общались с Марком Гурманом из Bloomberg о текущем состоянии дел. По имеющимся данным, Apple уже проводит внутреннее тестирование новой Siri. Однако тестировщики сообщают, что голосовой помощник не всегда обрабатывает запросы удовлетворительно. Многие функции все еще требуют улучшения.

В частности, по словам инсайдеров Apple, функции Apple Intelligence, которые должны придать Siri новые возможности, все еще нуждаются в некоторой доработке. Однако, поскольку Apple не хочет выпускать наполовину готовые функции, релиз будет отложен. Согласно этой информации, новые функции Siri, вероятно, появятся только в iOS 18.5, выпуск которой запланирован не ранее мая 2025 года.

Помимо этого плана, вероятно, существуют и другие идеи относительно того, как может происходить выпуск новых функций Siri. Например, Apple рассматривает возможность выпуска некоторых функций Siri в iOS 18.4, но при этом оставляет их отключенными по умолчанию. Это может повлиять на поиск информации на всем устройстве и управление приложениями со стороны Siri. Они будут активированы только с iOS 18.5.

Гурман также считает, что продолжающиеся задержки могут иметь более широкие последствия для Apple и ее программного обеспечения. Он предполагает, что некоторые функции iOS 19, которые должны были появиться в этом году с новым поколением устройств, появятся не раньше 2026 года. Затем ожидается еще одно крупное обновление Siri, которое позволит голосовому помощнику более свободно общаться с пользователями — и таким образом догнать конкурентов Gemini Live и ChatGPT.