Два претендента на премию «Оскар» текущего года подверглись критике за использование искусственного интеллекта. Технология вызывает споры, но при этом давно стала частью повседневной жизни.

Огромный резонанс вызвало заявление монтажёра фильма «Бруталист» Дэвида Янчо в интервью отраслевому журналу о том, что при создании картины использовался искусственный интеллект. Всего несколько дней спустя режиссер Брэди Корбет публично опроверг эту информацию. По его словам, для улучшения произношения венгерских диалогов использовался ИИ, но, по-видимому, это было лишь незначительное изменение.







Данный случай подчеркивает нынешнее затруднительное положение «Фабрики грёз». В 2023 году голливудские сценаристы объявили забастовку, чтобы гарантировать, что их не заменит ИИ. Именно такого последствия Корбет, по-видимому, хочет избежать, когда указывает на то, что актеры, конечно же, прошли месяцы обучения речи и что в конечном итоге ИИ лишь исправил отдельные гласные.

В то же время эта технология уже давно стала частью повседневной жизни в крупных голливудских постановках. Это очевидно из того факта, что «Бруталист» — не единственный номинированный на «Оскар» фильм, в котором голоса были изменены с помощью искусственного интеллекта. Эта технология также использовалась в мюзикле «Эмилия Перес» — для улучшения пения актрисы Карлы Софии Гаскон.

По одной только причине стоимости эта технология, вероятно, получит дальнейшее распространение в Голливуде. Хотя, например, в фильме ужасов «Еретик» есть специальная сноска о том, что при его создании не использовался генеративный ИИ. Однако до сих пор ведутся споры о том, как именно отрасль должна решать эту проблему.

По сообщениям СМИ, киноакадемия, стоящая за «Оскаром», уже рассматривает возможность введения требования о раскрытии контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, с 2026 года. Тем более, что критики уже предупреждают, что оптимизированные для ИИ диалоги в конечном итоге поднимают вопрос о том, насколько велик реальный вклад актера в игру.

Такое предупреждение может снизить шансы актеров на получение «Оскара», точно так же, как в прошлом актеры, игравшие на экране созданных компьютером существ, часто оставались без внимания на церемонии вручения премии «Оскар».

ИИ также играет все более важную роль в российской киноиндустрии. Так, в этом году начнутся съемки нового сериала о Штирлице, где персонажа Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью ИИ. А в нашумевшем сериале «Эпидемия» Александра Робака омолодили с помощью технологии.

Эксперты считают, что все фестивали обязаны обеспечивать раскрытие информации и прозрачность. Однако вопрос о том, следует ли допускать к конкурсу фильмы, созданные с помощью ИИ, остается открытым.

Для киноиндустрии принципиально важно, чтобы художественное авторство человека (игру актера) всегда можно было доказать. Если авторство очевидно, ИИ, безусловно, может стать инструментом в кино. Однако ситуация иная для фильмов, созданных полностью с помощью искусственного интеллекта.

Пока Голливуд обсуждает использование ИИ для изменения голосов, аналогичные технологии уже давно стали стандартом в разработке визуальных эффектов. Например, инструмент машинного обучения Revize от австралийского производителя Rising Sun Pictures использовался в таких фильмах, как «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Дэдпул и Росомаха», «Соник в кино 3» и даже в биографическом фильме о Бобе Дилане «Боб Дилан: Никому не известный».

В фильме «Здесь» режиссера Роберта Земекиса использовался так называемый ИИ Neural Performance Toolset от стартапа Metaphysic, занимающегося разработкой искусственного интеллекта. Тот же прием использовался в фильме «Чужой: Ромул». Фильм даже был номинирован на «Оскар» за спецэффекты, но без каких-либо споров.





