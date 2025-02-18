Огромный резонанс вызвало заявление монтажёра фильма «Бруталист» Дэвида Янчо в интервью отраслевому журналу о том, что при создании картины использовался искусственный интеллект. Всего несколько дней спустя режиссер Брэди Корбет публично опроверг эту информацию. По его словам, для улучшения произношения венгерских диалогов использовался ИИ, но, по-видимому, это было лишь незначительное изменение.
Данный случай подчеркивает нынешнее затруднительное положение «Фабрики грёз». В 2023 году голливудские сценаристы объявили забастовку, чтобы гарантировать, что их не заменит ИИ. Именно такого последствия Корбет, по-видимому, хочет избежать, когда указывает на то, что актеры, конечно же, прошли месяцы обучения речи и что в конечном итоге ИИ лишь исправил отдельные гласные.
В то же время эта технология уже давно стала частью повседневной жизни в крупных голливудских постановках. Это очевидно из того факта, что «Бруталист» — не единственный номинированный на «Оскар» фильм, в котором голоса были изменены с помощью искусственного интеллекта. Эта технология также использовалась в мюзикле «Эмилия Перес» — для улучшения пения актрисы Карлы Софии Гаскон.
По одной только причине стоимости эта технология, вероятно, получит дальнейшее распространение в Голливуде. Хотя, например, в фильме ужасов «Еретик» есть специальная сноска о том, что при его создании не использовался генеративный ИИ. Однако до сих пор ведутся споры о том, как именно отрасль должна решать эту проблему.
По сообщениям СМИ, киноакадемия, стоящая за «Оскаром», уже рассматривает возможность введения требования о раскрытии контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, с 2026 года. Тем более, что критики уже предупреждают, что оптимизированные для ИИ диалоги в конечном итоге поднимают вопрос о том, насколько велик реальный вклад актера в игру.
Такое предупреждение может снизить шансы актеров на получение «Оскара», точно так же, как в прошлом актеры, игравшие на экране созданных компьютером существ, часто оставались без внимания на церемонии вручения премии «Оскар».
ИИ также играет все более важную роль в российской киноиндустрии. Так, в этом году начнутся съемки нового сериала о Штирлице, где персонажа Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью ИИ. А в нашумевшем сериале «Эпидемия» Александра Робака омолодили с помощью технологии.
Эксперты считают, что все фестивали обязаны обеспечивать раскрытие информации и прозрачность. Однако вопрос о том, следует ли допускать к конкурсу фильмы, созданные с помощью ИИ, остается открытым.
Для киноиндустрии принципиально важно, чтобы художественное авторство человека (игру актера) всегда можно было доказать. Если авторство очевидно, ИИ, безусловно, может стать инструментом в кино. Однако ситуация иная для фильмов, созданных полностью с помощью искусственного интеллекта.
Пока Голливуд обсуждает использование ИИ для изменения голосов, аналогичные технологии уже давно стали стандартом в разработке визуальных эффектов. Например, инструмент машинного обучения Revize от австралийского производителя Rising Sun Pictures использовался в таких фильмах, как «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Дэдпул и Росомаха», «Соник в кино 3» и даже в биографическом фильме о Бобе Дилане «Боб Дилан: Никому не известный».
В фильме «Здесь» режиссера Роберта Земекиса использовался так называемый ИИ Neural Performance Toolset от стартапа Metaphysic, занимающегося разработкой искусственного интеллекта. Тот же прием использовался в фильме «Чужой: Ромул». Фильм даже был номинирован на «Оскар» за спецэффекты, но без каких-либо споров.