С появлением так называемого нового класса автомобилей компания BMW не только хочет произвести революцию в управлении динамикой вождения с осени, но и почти полностью отказаться от использования обычных тормозов.

За полгода до мировой премьеры на автосалоне IAA в Мюнхене компания BMW раскрыла новые подробности о так называемом новом классе (BMW Neue Klasse) своих автомобилей. Благодаря новой, особенно мощной системе управления динамикой движения электропривод новых моделей может рекуперировать энергию так сильно и так быстро, что механическое замедление классическими тормозами необходимо только в исключительных случаях, сообщила компания. Напомним, рекуперация (или рекуперативное торможение) – это техника, которая позволяет на короткое время превратить электромотор в генератор энергии, заряжающий аккумулятор от вращения колёс.

Новый класс BMW может быть похож на эти концепт-кары с выставки CES 2025

В режиме рекуперации электродвигатель, проще говоря, становится генератором и преобразует кинетическую энергию, вырабатываемую при торможении, в энергию для аккумулятора.

С этой целью конструкторы оснастили прототип будущего модельного ряда суперкомпьютером под названием Heart of Joy. В новом классе машин ПО контролирует все функции вождения и управления и пересчитывает их 1000 раз в секунду.

Поскольку электронное ПО работает во много раз быстрее, чем предыдущие системы, оно не только более комфортно тормозит до полной остановки и плавно трогается с места, но и может более эффективно использовать электродвигатели для замедления вместо того, чтобы прижимать колодки к тормозным дискам, обещает BMW. Помимо комфорта, это также должно повысить эффективность привода до 25 процентов.

Новый центр управления в новом классе машин управляет подавляющим большинством операций торможения, используя исключительно рекуперацию — разработчики BMW оценивают этот показатель в 98 процентов. Но поскольку транспортные средства также должны быть готовы к опасным ситуациям, они не могут обойтись без традиционных тормозов в новом классе авто — даже если их дискам и колодкам вряд ли придется что-то делать.



