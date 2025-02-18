А вот Норвегия, граничащая с Россией, более осторожна в подобных заявлениях и пока не готова отправить войска.

Около 10 лет назад члены НАТО единогласно обязались увеличить свои военные расходы до 2% от ВВП к 2024 году. Большинство члены альянса сейчас близки к этой цели, хотя и не превзошли ее.

Фото: Британская армия

Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно, в Саудовской Аравии.

Согласно информации, опубликованной Wall Street Journal, план Вашингтона будет заключаться в заморозке конфликта на нынешних позициях, приостановлении кандидатуры Украины на членство в НАТО по меньшей мере на двадцать лет и создании демилитаризованной зоны, которая в качестве «гарантии безопасности» будет контролироваться европейскими силами, при том понимании, что Соединенные Штаты не желают принимать военного участия в конфликте.

Издание Politico сообщило, что президент Франции Макрон должен обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском план отправки «послевоенных миротворческих сил на Украину» численностью, эквивалентной пяти бригадам (40 000 человек).

Вероятно, это было еще одной темой обсуждения на неформальной встрече глав государств и правительств ряда европейских стран (Италии, Германии, Франции, Испании, Польши, Нидерландов, Великобритании и Дании). Ранее в Париже состоялся экстренный саммит европейских лидеров перед переговорами России и США (17 февраля). Ни о каких решениях по итогам саммита объявлено не было, общего заявления лидеры стран также не выпустили.

В любом случае, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже дал понять, что Соединенное Королевство готово направить войска на Украину в рамках «послевоенной» миротворческой миссии.

Великобритания не одинока в этом отношении. Швеция готова последовать примеру Британии. По крайней мере, она этого не исключает.

«Сначала мы должны договориться о справедливом и прочном мире, уважающем международное право. Когда этот мир будет установлен, мы должны его поддерживать, и ради этого наше правительство не исключает ничего», — заявила Мария Мальмер Стенергард, министр иностранных дел, в эфире общественной радиостанции Sveriges Radio.

Норвегия, граничащая с Россией, более осторожна в своих заявлениях.