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kosmos_news
Новый объект сократит продолжительность радиационного воздействия ядерных отходов до 800 лет
Ожидается, что вместо миллиона лет ядерные отходы будут оставаться радиоактивными «всего» 800 лет. Также производятся ценное сырье и тепло.

Согласно исследованию, высокорадиоактивные отходы можно переработать в значительно менее вредные элементы с помощью специального оборудования. Исследование было проведено Мюнхенским техническим университетом, швейцарским стартапом Transmutex и международным поставщиком услуг для атомных электростанций TÜV Nord. В ходе него были рассмотрены техническая осуществимость и экономическая целесообразность.
Так Transmutex представляет себе свой объект переработки ядерных отходов. Фото: Transmutex
На так называемой трансмутационной установке старые топливные стержни будут бомбардироваться нейтронами в ускорителе частиц, в результате чего атомные ядра распадутся на менее опасные элементы. В качестве побочного продукта производятся ценные материалы, такие как уран или драгоценные металлы родий и рутений.

Такие элементы, как цезий и стронций, можно использовать в качестве радиоизотопов в медицине или исследованиях. В процессе конверсии также образуются благородные газы ксенон и криптон.

По данным СМИ, оставшиеся отходы будут иметь продолжительность радиационного облучения 800 лет. Однако обязательным условием для конверсии является минимальный срок эксплуатации установки в 50 лет. По данным Transmutex, для переработки всех ядерных отходов, например, Германии необходимо около 20 заводов.

Поскольку в ходе этого процесса выделяется много тепла, установку можно также использовать в качестве своеобразной станции централизованного теплоснабжения, где отработанное тепло может подаваться в городскую сеть централизованного теплоснабжения.

По данным Transmutex, технически возможно ввести в эксплуатацию такую установку к 2035 году. Стоимость строительства составит около 1,5 млрд евро, а эксплуатационные расходы — 115 млн евро в год. Проект приносит прибыль за счет продажи радиоизотопов, сырья для промышленности, технологического тепла и доходов от утилизации ядерных отходов.

Однако Федеральное ведомство Германии по безопасности обращения с ядерными отходами (BASE) смотрит на этот вопрос иначе. 

«Основываясь на имеющихся на сегодняшний день выводах, BASE не видит никакой возможности для реализации этого проекта», — говорится в заявлении. 


Технические разработки такой системы пока находятся на уровне, в лучшем случае, лабораторных исследований.

Базирующийся в Женеве стартап в сфере ядерной энергетики Transmutex, в котором сейчас работают 50 человек, недавно получил инвестиции от Министерства энергетики США на сумму, эквивалентную 4,6 млн евро. Компания хочет использовать деньги на дальнейшее развитие своего завода, который состоит из двух компонентов: завода по переработке старых топливных элементов и небольшого ядерного реактора, который будет вырабатывать тепло из переработанных ядерных отходов и таким образом преобразовывать их.

#технологии #радиация #ядерные отходы
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