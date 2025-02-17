Литий-ионные аккумуляторы становятся все лучше и лучше. Они появляются в смартфонах, носимых устройствах, а также в электромобилях. Исследователи постоянно работают над составом этих батарей, чтобы они могли заряжаться еще быстрее и хранить еще больше энергии.
Материал анода (отрицательного электрода) оказывает большое влияние на производительность батареи. Обычно он состоит из меди, покрытой углеродом. Аккумуляторы с такими углеродными анодами имеют максимальную плотность энергии 372 мАч/г. Однако при добавлении кремния плотность энергии увеличивается.
Подобные кремний-углеродные батареи уже существуют, и первые модели уже устанавливаются в смартфоны. Это означает, что смартфоны могут работать дольше или быть тоньше, сохраняя при этом ту же производительность.
Однако одна из проблем с кремниевыми анодами заключается в том, что они расширяются при поглощении ионов лития. Это может привести к поломке электрода и выходу батареи из строя. Чтобы этого не произошло, в качестве анода использована смесь углерода и кремния.
Конечно, батарея со 100-процентным кремниевым анодом будет иметь самую высокую плотность энергии. Чтобы предотвратить расширение, на батарею пришлось бы оказать высокое давление порядка одного мегапаскаля (0,1 кг/мм2). Это соответствует размеру стандартной батареи смартфона, вес которой в теории превысил бы 500 килограммов.
Однако голландская компания LeydenJar теперь добилась прорыва. Им удалось создать аккумуляторную ячейку со 100-процентным кремниевым анодом, способную выдерживать 500 циклов зарядки без расширения — без какого-либо внешнего давления. Плотность энергии составляет 1350 Вт·ч/л или 390 Вт·ч/кг. Для сравнения: плотность энергии ячейки аккумулятора Tesla 4680 составляет 626 Вт·ч/л или 233 Вт·ч/кг.
После 500 циклов, т. е. 500 разрядок и зарядок, емкость голландской батареи все еще составляла 80 процентов от первоначальной. После 700 циклов емкость все еще составляла 70 процентов от первоначальной.
Технология LeydenJar позволяет увеличить емкость аккумуляторов на 50 процентов, говорится в пресс-релизе компании.
«Мы очень гордимся этим прорывом и потенциалом, который он открывает для будущего хранения энергии. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с производителями для создания аккумуляторов следующего поколения с кремниевыми анодами в основе», — говорит Кристиан Руд, генеральный директор LeydenJar.
В прошлогоднем интервью Руд приводил журналу Zag Daily несколько примеров применения. Например, они сотрудничают с разработчиками дронов, поскольку аноды в аккумуляторе в 10 раз тоньше и, следовательно, легче отраслевого стандарта. Кроме того, их можно зарядить от 0 до 80 процентов всего за 6 минут. Также ведутся переговоры с некоторыми производителями электромобилей.