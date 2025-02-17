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kosmos_news
Китай планирует построить «подводную станцию» на глубине 2000 метров под поверхностью моря
Южно-Китайское море представляет не только научный, но и геополитический интерес для Китая.

Пекин подтвердил план построить «подводную станцию» в Южно-Китайском море, сообщает South China Morning Post. Станция будет располагаться на глубине 2000 метров и призвана служить не только научным, но и геополитическим интересам. Южно-Китайское море богато природными ресурсами, поэтому у многих стран есть территориальные претензии в этом регионе.


Планируется, что исследовательская станция будет введена в эксплуатацию около 2030 года и сможет принять до шести исследователей, которые будут находиться там до одного месяца. Данный объект, который исследователи называют «подводной космической станцией», будет использоваться, среди прочего, для исследования так называемых «холодных просачиваний». В отличие от горячих термальных источников, это места, где со дна моря выходит ненагретая вода, обычно содержащая метан.

В этих местах часто встречается так называемый газовый гидрат (метановый лед или горючий лед). Это соединение похожее на лед, в котором молекулы метана заключены в клетку из молекул воды. Это вещество образуется под высоким давлением и низкими температурами, которые наблюдаются, например, в глубоких районах моря.

Газовый гидрат представляет собой потенциально огромный источник метана, основного компонента природного газа. Его можно использовать в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии. Предполагается, что только в Южно-Китайском море находится более 70 миллиардов тонн гидрата метана — около половины запасов нефти и газа на суше Китая.

На морском дне также спрятано множество редких минералов, таких как кобальт, никель и марганец. Их концентрация там в 3 раза выше, чем в шахтах на суше.

По словам исследователей, строительство глубоководной станции должно начаться «скоро». Планируется, что станция будет находиться в тесном контакте с беспилотными подводными лодками и кораблями на поверхности моря, создавая «четырехмерную сеть наблюдения». Станция также будет связана с материком посредством оптоволоконного кабеля.

Научно-исследовательское судно «Мэнсян» будет оказывать научную поддержку станции с поверхности воды. Это буровое судно стало первым в своем роде, проникшим сквозь земную кору и достигшим мантии Земли. Океаническая кора, средняя толщина которой составляет около 7 километров, значительно тоньше континентальной, где средняя толщина составляет 35 километров. Самая глубокая скважина на суше была пробурена в ходе бурения на Кольском полуострове России. Ее глубина составляет чуть более 12 километров.

Неясно, как станция будет снабжаться энергией, которая постоянно необходима, например, для систем жизнеобеспечения. Однако наиболее вероятным вариантом представляется ядерный реактор. Подобные проекты, такие как судно глубоководного погружения NR-1 из США и атомная подводная лодка АС-12 «Лошарик» из России, уже используют ядерную энергетику.

В то время как НР-1 могла погружаться на глубину лишь 900 метров, АС-12 «Лошарик» могла погружаться на глубину до 2000 метров благодаря своему сферическому титановому прочному корпусу. Современные военные подводные лодки обычно действуют на глубине от 400 до 600 метров. Хотя официально НР-1 и «Лошарик» предназначались для исследовательских целей, они были обозначены как разведывательные подводные лодки.

С другой стороны, глубоководные подводные лодки уже несколько десятилетий способны достигать самых глубоких точек океана (около 10 900 м в Марианской впадине). Однако они не предназначены для длительного пребывания в них исследователей. Пространство в этих подводных лодках тоже весьма ограничено.


#технологии #китай #космос #наука #исследование #станция #подводная станция
Источник: scmp.com
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