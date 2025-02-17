Китай, по-видимому, начал строительство авианосца под обозначением 004 (Type 004, Тип 004). Об этом свидетельствуют спутниковые снимки с верфи в Даляне.

Спутниковые снимки с верфи в Даляне дают, возможно, первое представление о будущем китайском суперавианосце Type 004 (Тип 004). Корабль должен стать первым атомным авианосцем Китая, что станет важной вехой для военно-морских сил.

У «Фуцзяня» есть две катапульты на носу и еще одна по бокам; у Type 004 всего 4 катапульты. Фото: Министерство национальной обороны Китая

На снимках изображен модуль, который, вероятно, является частью полетной палубы будущего авианосца. Об этом сообщает War Zone. Особенно примечательны конструкции, указывающие на наличие в общей сложности четырех катапульт — двух на носу и двух по бокам. Это будет улучшением по сравнению с предыдущей моделью Type 003, которая имела только 3 катапульты (2 спереди и одну сбоку).

На следующем спутниковом снимке можно увидеть, каким мог бы стать соответствующий модуль носителя. Решающей подсказкой являются две продольные темные линии. Вероятно, это два канала для двух боковых катапульт.

Слева видны макеты реактивного самолета J-15 и военно-морского варианта вертолета Changhe Z-8. Макеты такого типа часто используются в Китае для испытаний и разработки авианосцев. Источник: Google Карты

Чтобы лучше представить, где может приземлиться самолет, можно взглянуть на фотографию американского авианосца USS Gerald R. Ford. На переднем плане видны две параллельные катапульты на носу. С правой стороны находятся V-образные катапульты, подобные каналам в китайском модуле.

Фото: ВМС США

Из записей не ясно, действительно ли часть Type 004 создается в Даляне. Это также может быть тестовый модуль для проверки конструкции перед фактическим изготовлением компонента.

Две боковые катапульты указывают на то, что Type 004 будет по размерам не меньше «Фуцзяня». Его водоизмещение составляет более 80 000 тонн. Водоизмещение — это обычное значение, используемое для обозначения размера кораблей. Когда речь идет об авианосцах, суперавианосцем считается корабль водоизмещением 75 000 тонн и более. Таким образом, Type 004 будет суперавианосцем, как и «Фуцзянь».

Вероятно, на новом авианосце будет установлена усовершенствованная электромагнитная система запуска самолетов (EMALS), если она докажет свою эффективность на «Фуцзяне». Это современная альтернатива паровым катапультам. Самолет прикреплен к катапультным саням, расположенным на взлетно-посадочной полосе. Электромагниты вдоль пути создают чрезвычайно сильное магнитное поле.

Это заставляет сани, а вместе с ними и прикрепленный к ним самолет, ускоряться по трассе. После того, как самолет наберет необходимую для взлета скорость, он отсоединяется от саней и взлетает. Сани тормозятся в конце катапультной дорожки и возвращаются для следующего старта.

Благодаря принципу работы магнитов ускорение электромагнитного варианта можно точно регулировать. Требуемая сила может значительно различаться в зависимости от типа самолета.

Например, полностью загруженные истребители-бомбардировщики значительно тяжелее беспилотных разведывательных самолетов. Такая адаптация может сэкономить энергию и снизить износ более легких машин и дронов.

Предполагается, что Type 004 будет оснащен ядерной энергетической установкой. Хотя об этом неоднократно сообщалось в китайских военных кругах, официального подтверждения эта информация пока не получила.

Ядерная силовая установка имела бы очевидные преимущества перед дизель-генераторами и паровыми турбинами, такими как те, которые использовались на «Фуцзяне». Атомные авианосцы имеют практически неограниченную дальность хода во время своих миссий без необходимости дозаправки.

Кроме того, современные судовые системы потребляют много электроэнергии. И здесь ядерный реактор имеет значительно больше резервов, чем если бы энергию приходилось вырабатывать с использованием дизельного топлива. У США есть только атомные авианосцы. Конечно, для базирующихся самолетов все равно придется везти с собой керосин.

Вероятно, авианосец будет оснащен авианосной версией самолета-невидимки J-35A, многоцелевым боевым самолетом J-15 и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, который все еще находится в стадии разработки. Также ожидается использование различных беспилотников, таких как адаптированная версия боевого беспилотника GJ-11 Sharp Sword.

J-35A

Хотя Китай все еще значительно отстает от США с их 11 атомными авианосцами, разрыв заметно сокращается. Пентагон пока прямо не упомянул Тип 004 в своей текущей оценке военной мощи Китая.

Однако отмечается, что Китай «находится на ранних стадиях развертывания своего авианосного флота». «Фуцзянь» — лишь первый военный корабль «следующего поколения авианосцев», отличительной чертой которого станет электромагнитная катапультная система запуска.

Эксперты ожидают, что строительство будет завершено не раньше конца 2020-х годов. Однако в последние годы Китай неоднократно удивлял экспертов, строя крупные военные корабли с молниеносной скоростью.





