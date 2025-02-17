Российская оружейная промышленность добилась первого успеха в экспорте самолетов-невидимок.

У России появился первый заказчик истребителя Су-57 — Алжир. Недавно государственное телевидение Алжира подтвердило факт покупки. Ранее Россия заявляла о наличии у нее зарубежного заказчика, но не захотела его называть.



Поставки самолета 5-го поколения с функциями малозаметности планируется начать до конца 2025 года. Алжирские летчики уже находятся в России на переподготовке. Об этом, в частности, сообщает издание War Zone.

Количество заказанных самолетов не разглашается. И цена тоже. Сообщается, что стоимость одного Су-57 для ВВС России составляет 35 миллионов долларов. Однако, как это обычно бывает с товарами военного назначения, экспортная цена, скорее всего, будет выше. Для сравнения, американский F-35 обходится вооруженным силам США примерно в 80 миллионов долларов.

Предполагается, что Алжир частично финансирует покупку за счет встречных сделок. В стране имеются природные ресурсы, которые могут представлять интерес для России.

Производитель «Сухой» выпускает собственную версию для экспорта под аббревиатурой Су-57Э. Точные отличия от базовой версии неизвестны. Предполагается, что он значительно облегчен и будет иметь другую систему опознавания «свой-чужой» (IFF), а также дисплеи в кабине на английском языке. Также возможно, что экспортная модель может включать возможность интеграции не российского оружия.

Россия позиционирует Су-57 как своего рода «чудо-самолет». Российское информационное агентство ТАСС писало о «непревзойденных возможностях» этой техники. Президент Владимир Путин рассказал о «лучшем самолете в мире».

Совсем недавно АО «Компания Сухой» приняла участие в авиационных выставках в Китае и Индии с целью привлечения покупателей. Су-57 имеет «фронтовой опыт». Россия заказала 76 единиц, которые должны быть поставлены к концу 2027 года.

История Су-57 восходит к 1980-м годам, когда началась разработка МиГ 1.44. В конце 2000 года стартовала новая программа по созданию истребителя-невидимки, результатом которой в конечном итоге стал Су-57.

Первый полет прототипа состоялся 29 января 2010 года. В августе 2011 года Су-57 был впервые представлен публике на международном авиационном салоне МАКС. Однако затем серийное производство было отложено. Серийное производство началось в середине 2019 года.

Индия принимала финансовое участие в разработке, но вышла из проекта в 2018 году. До Алжира не было официального подтверждения того, что какая-либо страна будет закупать экспортный вариант истребителей.

Это может быть связано с тем, что первые Су-57 были поставлены без новейшего двигателя АЛ-51Ф-1. Вот почему поставленные до сих пор самолеты летают с существенно более слабыми двигателями АЛ-41Ф-1. Пока неясно, будет ли экспортная версия оснащена новым двигателем.

Технически Су-57 является аналогом американского F-22. Военные эксперты считают, что благодаря АЛ-51Ф-1 Су-57М сможет, по крайней мере, догнать в этой области F-22, который США как раз хотят заменить новым самолетом. Однако проект NGAD застопорился, и неясно, будет ли он продолжен при новой администрации Дональда Трампа.